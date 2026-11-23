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Redacción Deportes, 23 nov (EFE).- El campo de Golf 'PGA Ocean's 4' de la República Dominicana será la sede del Campeonato Latinoamericano Amateur femenino de 2027, que se disputará del 18 al 21 de noviembre, según informó la organización del torneo.

Después de que la colombiana María José Marín ganara el pasado domingo su segundo título consecutivo en este torneo, en El Pulté Golf en Guatemala, la séptima edición del campeonato tendrá como escenario la República Dominicana por primera vez.

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El PGA Ocean's 4, inaugurado a finales de 2017, está situado en la bahía de Playa Nueva Romana, en la costa sur del país.

La colombiana Valery Plata se alzó con la victoria en la edición inaugural del campeonato en 2021, antes de que dos jugadoras argentinas, Valentina Rossi y Ela Anacona, triunfaran en 2022 y 2023, respectivamente.

La mexicana Clarisa Temelo ganó en Perú en 2024 y el año pasado la victoria fue para María José Marín. EFE