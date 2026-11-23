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De la oficina al volante: CEO de DiDi recorre las calles para conocer cómo se mueve México

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Latinoamérica, se convierte en conductor de la plataforma para recorrer la Ciudad de México, escuchar directamente a los usuarios y conocer sus experiencias de movilidad desde otra perspectiva.

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A través de la iniciativa "CEO al volante", DiDi busca acercar su liderazgo a la realidad cotidiana de las personas y complementar los datos de movilidad con experiencias de primera mano.

"En DiDi hemos alcanzado los 3 mil millones de viajes en México a través de nuestra aplicación, una cifra que nos permite conocer mejor los hábitos de movilidad de las personas. Por eso hoy me toca estar al volante: queremos escuchar directamente a nuestros usuarios, entender sus retos y seguir construyendo soluciones que respondan a su día a día", señaló Juan Andrés Panamá, Director General de DiDi Latinoamérica.

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La experiencia también retoma los hallazgos del estudio realizado por DiDi, "Así se mueve México", que analiza los patrones de traslado de los mexicanos. Entre sus principales resultados destaca que el 20% de las personas optan por movilidad multimodal, al combinar distintas alternativas de transporte, mientras que las mujeres representan el 62% de los usuarios de la aplicación.

Estos datos orientan la visión de movilidad de DiDi, basada en cinco prioridades: accesibilidad, seguridad, sustentabilidad, comodidad y optimización del tiempo. En este sentido, la compañía fortalece sus herramientas de seguridad y monitoreo en tiempo real e impulsa la electromovilidad, con la meta de incorporar 100 mil vehículos eléctricos para 2030.

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Durante este recorrido, DiDi también presentó DiDi Premier XL, su nueva categoría premium, diseñada para quienes buscan vehículos de mayor capacidad, espacio y comodidad.

"La forma en que las personas se mueven está cambiando y en DiDi buscamos anticiparnos a esa evolución. Escuchar a nuestros usuarios nos permite identificar oportunidades para mejorar su experiencia y desarrollar alternativas que respondan a sus hábitos de movilidad. DiDi Premier XL nace de esa visión: ofrecer mayor espacio, comodidad y una experiencia premium para quienes buscan algo más en cada viaje", agregó Panamá.

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FUENTE Didi