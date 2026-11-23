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París, 23 nov (EFE).- Rusia, la India y Argentina concentran alrededor del 75 % de las restricciones a las exportaciones de los cultivos básicos que son básicamente el maíz, el arroz, el trigo y la soja, según la OCDE.

En un informe de evaluación anual de esas restricciones publicado este lunes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que esas medidas aumentaron ligeramente entre julio de 2025 y junio de 2026 respecto a un año antes.

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Pese a ese incremento, según puntualizó, el número global de medidas en vigor fue netamente inferior al récord que se registró en 2024.

Rusia encabezó la lista con 18 medidas, seguida de la India con 17, Argentina con 15 y, a notable distancia, Ucrania con 8, China con 4, Vietnam con 2 e Indonesia y Egipto con una cada una.

Si se compara con el año anterior, el principal cambio es que Rusia superó a la India.

El arroz siguió representando la mayor parte de las restricciones y también aumentaron las del trigo.

El instrumento más utilizado fueron las licencias de exportación, seguidas de los impuestos a la exportación y las cuotas, aunque en términos relativos fueron estos dos últimos dispositivos los que más se incrementaron entre mediados de 2025 y mediados de 2026.

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En concreto, durante esos doce meses, los impuestos a la exportación representaron un 46 % del total de nuevas medidas, mientras las cuotas representaron un 39 %.

El trigo fue objeto del 36 % de las nuevas restricciones, mientras que un 26 % afectaron al arroz, un 21 % al maíz, un 14 % a la soja y un 3 % a otras materias primas agrícolas.

La OCDE señala que esas restricciones normalmente pretenden aumentar la oferta de los mercados interiores de los países que los aplican y bajar los precios, pero señala que pueden perturbar las cadenas de aprovisionamiento.

La organización, que no hace ninguna valoración de esas estimaciones, lleva recopilando datos sobre esas medidas desde 2007 para hacer un seguimiento de la evaluación y establecer comparaciones entre productos esenciales y entre países. EFE