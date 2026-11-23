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Valencia, 23 nov (EFE).- El Levante empató este lunes en el Ciutat de València ante el Elche en el partido que cerró la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports con un gol en el minuto 88 del centrocampista Dani Requena, que marcó con un remate fortísimo dentro del área tras el servicio de Jon Ander Olasagasti y que deja a los ‘granotas’ fuera del descenso.

El gol de Requena igualó el tanto que marcó en el minuto 61 el lateral izquierdo del Elche Roy Revivo, quien ganó metros en el área tras dos recortes en la línea de fondo y cruzó un disparo que pilló por sorpresa y que superó a Mathew Ryan.

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