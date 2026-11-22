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Redacción Deportes (EE.UU.), 21 nov (EFE).- El piloto británico Lando Norris, segundo este sábado en el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) con su McLaren, reconoció que la carrera fue tan caótica que "la mitad del tiempo no sabía qué estaba pasando".

"Probablemente ha sido la carrera más caótica de la historia de la Fórmula 1. La mitad del tiempo no sabía qué estaba pasando. No sabía si iba a tener una gran carrera y opciones de ganar o si iba a acabar último. Ha pasado de todo", dijo Norris.

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"Ha sido -añadió- un día divertido, caótico, pero divertido, y un buen resultado para el equipo". El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri terminó en tercera posición, también en el podio.

El británico aseguró que fue una carrera "difícil" que "podría haber ganar cualquiera", pero reconoció que el campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue superior.

"Max hizo una buena carrera, especialmente en cabeza. Creo que yo llegué a liderar durante unos 15 segundos, así que estoy muy orgulloso. Lideré la carrera, pero Max pilotó muy bien. No cometió errores", bromeó Norris.

La de Las Vegas fue una carrera caótica en la que hubo 35 cambios de líder en 50 vueltas.

Piastri, que salió desde la decimoséptima posición en la parrilla y acabó en el podio, confesó que "formar parte de esto ha sido bastante entretenido", sobre una carrera que definió como "increíblemente loca" y digna de un lugar como Las Vegas.

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"Al salir de atrás, no sabía cómo iba a desarrollarse la carrera, pero avanzamos posiciones bastante rápido. Pronto me di cuenta de que todos estábamos metidos en un enorme grupo (...) Había tantos coches juntos que la situación era bastante surrealista", explicó Piastri.

Norris es ahora quinto en el campeonato con 264 puntos, mientras que Piastri es séptimo con 167. En el mundial de constructores, McLaren marcha cuarta con 431 puntos, a solo nueve del Red Bull de Verstappen, que tiene 440.