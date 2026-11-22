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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón (PSOE), ha señalado que las del próximo domingo 29 de noviembre son "unas elecciones generales muy importantes" porque "elegimos entre recortes y progreso, entre derechos y derechas, entre libertades y progreso".

En este sentido, ha reivindicado que "detrás de las decisiones políticas hay consecuencias ciudadanas" y que solo el Partido Socialista "elige siempre a las personas".

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Así lo ha manifestado este domingo en una comida mitin con más de 300 personas en Camargo en la que también ha intervenido el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares; la cabeza de lista de los socialistas cántabros al Congreso de los Diputados, Susana Herrán, y la secretaria general del PSOE en el municipio, Esther Bolado.

Al inicio de su intervención, Tolón ha asegurado que, antes del Mundial de Fútbol dijo que ganaría España y así fue, para afirmar que ahora dice que el PSOE "va a ganar las próximas elecciones el domingo y va a gobernar" para continuar garantizando un país de "avance y de progreso" para los casi 600.000 cántabros y para todos los españoles.

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También ha expresado su "orgullo" de formar parte del Consejo de Ministros y Ministras del presidente Pedro Sánchez en el que este próximo martes se va a aprobar la prórroga del impuesto a la banca para dedicar los 1.400 millones de recaudación a vivienda pública y asequible, mientras que "el PP y Vox han votado 12 veces en contra" de todas las medidas en materia de vivienda.

Además, la ministra ha avanzado que, en la reunión del martes, también se va a aprobar un real decreto para bajar las ratios en las aulas de cero a tres años "tal y como nos piden las educadoras".

"Me siento orgullosa de este Gobierno de progreso, que dice no a la violencia machista cuando otros partidos miran hacia atrás; orgullosa de un presidente que dice no a la guerra y no al genocidio de los niños y niñas de Gaza", ha remarcado.

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Y, para finalizar, ha reivindicado que, pese a lo que tratan de hacer el PP y Vox, "la bandera de España es de todos los españoles y es la bandera de la libertad, los derechos, de las mujeres, de la educación y la sanidad pública" y, por ello, después del domingo, este país "seguirá teniendo un gobierno de progreso y con el presidente Sánchez" que en la nueva legislatura blindará las pensiones en la Constitución.

LA ÚNICA OPCIÓN QUE GARANTIZA LOS DERECHOS Y EL PROGRESO

Por su parte, Casares ha reivindicado que la papeleta del Partido Socialista es "la única opción que garantiza los derechos, las libertades y el progreso" a partir del 29 de noviembre y, por ello, ha hecho un llamamiento al voto masivo y, especialmente, a los pensionistas y jubilados, la clase trabajadora, las mujeres y los jóvenes.

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Y es que ha reclamado la "fuerza de la gente progresista de Cantabria y de todos sus municipios" para que los "extraordinarios" candidatos cántabros al Congreso y al Senado "lleven la voz de Cantabria a Madrid y que se escuche con fuerza" y defender allí las políticas "de futuro" del PSOE frente "al viaje al pasado" del PP y Vox.

El líder socialista ha destacado las políticas del Gobierno liderado por Pedro Sánchez en materia de educación pública, apostando por que "sea un ascensor que permita a cada niño y niña llegar tan lejos como consiga con su talento". Lo ha confrontado a los "recortes" del PP en la pública para apostar por la concertada y la privada.

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"Claro que hay diferencias", ha espetado y ha ensalzado la apuesta de los socialistas por la educación y la universidad pública y por la escuela rural frente a un PP que, como "lo vemos bien en Cantabria, recorta la educación de todos y de todas y lo hace también en el resto de pilares del Estado de Bienestar".

Ha denunciado de nuevo que el PP en Cantabria "está desmantelando la sanidad pública, entregando dinero a chorros al hospital privado de Santa Clotilde mientras se lo quita a Valdecilla y desatiende a nuestros hospitales comarcales de Laredo, Sierrallana y Tres Mares", y ha advertido que "lo mismo harán en España junto a Vox".

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Al respecto, Casares se ha referido a la reciente visita del expresidente 'popular' Mariano Rajoy, "aquel que vino antes de las elecciones de 2015 a inaugurar Valdecilla y luego protagonizó el mayor incumplimiento con Cantabria".

"Tuvo que llegar Pedro Sánchez para pagar la deuda histórica de Valdecilla, nuestro presidente apostó por nuestra sanidad pública", ha enfatizado.

En este contexto, el también delegado del Gobierno ha aseverado que "Rajoy representa un viaje al pasado" y "eso es lo que ofrece la derecha, la peor política que se recuerda en esta tierra frente al viaje al futuro que queremos los socialistas para los españoles y para los cántabros".

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También se ha referido a la visita del expresidente del PP a las obras del centro logístico de La Pasiega y ha vuelto a denunciar que los 'populares' de María José Sáenz de Buruaga "traten de apropiarse" de un proyecto impulsado por el PSOE y el PRC desde el Gobierno regional".

"Y ahora viene Aznar", ha advertido el secretario general del PSOE, que ha lamentado que los 'populares' cántabros tiren de quienes "mintieron en el mayor atentado terrorista en España, nos metieron en la guerra de Irak, estaban ahí cuando asaltaron Perejil, los del Jack-42, los del Prestige, los de la Kitchen, la Gürtel y La Púnica y que nombraron a Bárcenas senador por Cantabria".

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"No nos van a dar ninguna lección, no les queremos porque queremos seguir mirando al futuro con Pedro Sánchez", ha añadido Casares, que ha destacado que Sánchez "es un presidente valiente y que lleva años de cumplimientos con esta tierra".

Así, ha citado el cubrimiento de las vías de Camargo, la integración ferroviaria de Santander, el soterramiento de Torrelavega y la llegada del AVE a Reinosa, "todos en marcha", y ha añadido la rehabilitación integral del Desfiladero de La Hermida, "la mayor inversión en 100 años en la comarca de Liébana".

Por último, ha asegurado que los socialistas van a continuar "construyendo un país en el que los pensionistas vivan con dignidad, se siga aumentando el Salario Mínimo Interprofesional, las mujeres vivan seguras y sin miedo y que los jóvenes tengan garantizado un futuro".

FUERZA, ILUSIÓN Y ESPERANZA

Mientras, Susana Herrán ha aclamado que "la fuerza, el trabajo, la ilusión y la esperanza" de todos los progresistas de Cantabria y de España van a llevar al PSOE a "volver a ganar las elecciones" y seguir teniendo un Gobierno "con Pedro Sánchez de presidente".

"Por los derechos, las libertades, las mujeres o la vivienda, todos el domingo con la papeleta del PSOE para ganar", ha dicho la candidata y alcaldesa de Castro Urdiales.

Al inicio del mitin, la secretaria general del PSOE en Camargo, Esther Bolado ha reivindicado que solo los socialistas son "capaces de transformar nuestros barrios, ciudades y pueblos y la vida de los vecinos y vecinas" y, por ello, "vamos a ganar" las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.