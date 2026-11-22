20/11/2026 Laura Escanes, muy enamorada de Joan Verdú, no descarta dar un paso más en su relación EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Laura Escanes atraviesa uno de sus momentos más felices. La influencer nos ha hablado de cómo se encuentra actualmente y no ha ocultado la ilusión que le hace su relación con Joan Verdú, con quien vive una etapa marcada por la tranquilidad y el amor. "La verdad que todo fenomenal, muy enamorada, muy tranquila, disfrutando muchísimo. La verdad, muy guay, en paz", nos ha confesado, dejando claro que está disfrutando plenamente de su presente sentimental.

Una felicidad que también le lleva a mirar al futuro y a no descartar dar un paso más en su relación. Preguntada por la posibilidad de pasar por el altar o formalizar aún más su historia de amor, Laura ha reconocido que le encantaría, aunque prefiere no precipitarse. "En algún momento supongo. A mí me encantaría, pero todo a su debido tiempo", ha explicado. Por el momento, ambos están centrados en sus respectivas carreras profesionales y en seguir creciendo juntos. "Tenemos que crecer los dos profesionalmente, y nos apoyamos, que eso es maravilloso, muy bonito. Nos nutre muchísimo, y cuando ya vayamos recogiendo frutos, ya damos pasos", ha añadido.

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De cara a las próximas Navidades, la influencer también nos ha contado cómo se organizan con las vacaciones de Roma, su hija en común con Risto Mejide. Lejos de cualquier conflicto, Laura ha asegurado que la relación con su expareja es buena y que consiguen coordinarse sin problemas para que la pequeña disfrute de estas fechas con ambos. "Sí, todo fenomenal. Nos adaptamos súper bien", ha afirmado, adelantando que en el otro lado de la familia también tienen un viaje planificado.

Una Navidad que Roma, de siete años, espera con especial ilusión y que vive con toda la emoción propia de su edad. "Roma está emocionada. Imagínate, siete años, lo vive con una intensidad maravillosa", ha comentado con una sonrisa, demostrando que, pese a su separación, ambos han encontrado la manera de organizarse y priorizar el bienestar de su hija.

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