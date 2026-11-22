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Túnez, 22 nov (EFE).- Un barco de carga ruso fue atacado con drones "explosivos" este domingo en el puerto de Bengasi, en el este de Libia, donde hacía una escala para repostar combustible y reabastecerse para su travesía hacia Rusia, informó el Gobierno paralelo del país magrebí en un comunicado.

Según la nota, el Ejecutivo, que no informó sobre posibles víctimas, ordenó a las autoridades militares y de seguridad que inicien una investigación "exhaustiva" y coordinen con Rusia un análisis conjunto para esclarecer las circunstancias del ataque, su origen y los responsables.

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Diversos medios locales apuntaron a Ucrania como responsable del ataque, ya que -señalaron- los drones utilizados son "probablemente" de origen ucraniano.

En este sentido y ante los crecientes rumores, el Gobierno recordó que "Libia no es parte de la guerra ruso-ucraniana ni de ningún conflicto armado fuera de sus fronteras".

Además, subrayó que las relaciones y acuerdos legítimos con países amigos "son un asunto soberano en el que nadie tiene derecho a interferir ni a utilizarlo como pretexto para atacar su territorio, puertos o intereses".

El Ejecutivo de Bengasi, que condenó los hechos, consideró que el ataque contra un buque en un puerto libio "constituye un grave atentado contra la soberanía nacional y una flagrante violación de la seguridad portuaria y de la navegación marítima", por lo que "no será tratado como un incidente menor".

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A la espera de los resultados de la investigación, el Gobierno adelantó que adoptará todas las medidas legales pertinentes y exigirá rendición de cuentas de quienes hayan participado en la planificación, ejecución o apoyo al ataque. EFE