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El director general adjunto de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), Xie Jun, está siendo investigado por presuntas "violaciones graves" de la disciplina y de la ley, según ha informado este domingo el principal organismo anticorrupción del país asiático.

De acuerdo con un comunicado oficial recogido por la agencia Bloomberg, Xie se encuentra sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión por parte de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista y la Comisión Nacional de Supervisión, fórmula habitual en China para referirse a los casos de corrupción.

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La CNPC es la mayor productor de petróleo y gas del país asiático y la empresa matriz de la compañía cotizada PetroChina.