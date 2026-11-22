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MADRID (CHANCE)

La familia Pombo afrontará unas Navidades especialmente emotivas tras la muerte de Teresa, la abuela de María, Marta y Lucía. La matriarca falleció a los 89 años mientras sus nietas se encontraban en México disfrutando de un viaje familiar con motivo del Día de Muertos. Una noticia que sorprendió a las hermanas lejos de casa y que las obligó a adelantar su regreso a Madrid. Muy querida también por los seguidores del clan, sus apariciones en el reality familiar la habían convertido en uno de los personajes más entrañables de la serie.

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Con el estreno de la sexta temporada de 'Pombo' cada vez más cerca, María ha recordado el papel tan especial que tenía su abuela delante de las cámaras y lo mucho que notarán su ausencia en esta nueva entrega. "Mi abuela era la estrella de las temporadas. Era siempre el personaje favorito. La vamos a echar muchísimo de menos", ha confesado en exclusiva. Aunque reconoce que hablar de ella todavía le produce tristeza, también se siente afortunada por todos los momentos que han compartido. "Ha sido una suerte haberla vivido tanto, tan bien. Y bueno, pues triste sí hablo de ella, pero feliz de haber vivido tantos momentos con ella", ha añadido.

En el plano familiar, la influencer ha adelantado que celebrará las fiestas entre Cantabria y el pueblo, rodeada de sus seres queridos y disfrutando de la Navidad junto a sus tres hijos y Pablo Castellano. También se ha mostrado encantada con la reciente maternidad de su hermana Lucía y la llegada de la pequeña Lola, de la que ha dicho que su madre está siendo "una madraza". En cuanto a ampliar su propia familia, por ahora prefiere centrarse en sí misma y disfrutar de esta etapa, sin descartar que pueda cambiar de opinión en unos años.

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Por último, en el terreno profesional, ha confirmado que acaba de terminar de grabar la sexta temporada de su reality, cuyo estreno llegará próximamente. Además, sigue teniendo entre sus grandes sueños trasladarse a Estados Unidos, un proyecto que por el momento está aparcado, pero al que no ha renunciado. "Es un sueño que ojalá se cumpla", ha reconocido.