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Santo Domingo, 22 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo de la República Dominicana y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) pusieron en marcha un proyecto para fortalecer la protección de los derechos fundamentales en el país caribeño mediante mejoras normativas, institucionales y territoriales, según se informó este domingo.

La iniciativa fue presentada en un acto encabezado por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el coordinador general de la Aecid en el país, Manuel Alba Cano, quienes destacaron la importancia de consolidar las capacidades del organismo constitucional y acercar sus servicios a las comunidades.

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Alba Cano señaló que la cooperación española acompañará los esfuerzos para ampliar la presencia del Defensor del Pueblo en el territorio y fortalecer su vínculo con la ciudadanía.

"El proyecto busca acercar al Defensor del Pueblo a toda la ciudadanía mediante una mayor presencia territorial, legitimando la confianza en la institución y acompañando a las comunidades en la defensa de sus derechos y la consolidación del Estado de derecho", manifestó.

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Ulloa, por su parte, explicó que el organismo ha desarrollado un modelo que incluye el fortalecimiento de la Secretaría General, el desarrollo funcional del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) y un modelo gradual de desconcentración territorial.

El funcionario señaló que la iniciativa permitirá consolidar un modelo de gestión integral que vincule la protección de los derechos con la educación ciudadana, la administración de recursos y la evaluación de resultados.

"Una institución de derechos se mide por lo que la gente puede comprobar: que su reclamación fue escuchada, que alguien respondió por ella y que hubo un resultado", afirmó Ulloa.

Asimismo, indicó que el proyecto incluye publicaciones como el libro 'Mujer Raíz', dedicado a visibilizar las trayectorias de lideresas comunitarias dominicanas y sus aportes a la igualdad. EFE