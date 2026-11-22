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Nairobi, 22 nov (EFE).- Los presidentes de Kenia, William Ruto, y de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, acordaron este domingo abrir un "nuevo capítulo" en sus relaciones, basado en la "confianza mutua, el respeto y la cooperación", después de algunas tensiones surgidas en los últimos años y en medio del conflicto en el este congoleño, informó el mandatario keniano.

Ambos líderes mantuvieron un diálogo en el marco de una minicumbre cuatripartita en la que también participaron el presidente del Consejo de Ministros (jefe del Gobierno) de Togo, Faure Gnassingbé -mediador de la Unión Africana (UA) sobre la crisis en el este de la RDC- y Denis Sassou Nguesso, presidente de la República del Congo (Congo-Brazzaville), país que acogió el encuentro en la ciudad de Oyo (centro).

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"Hemos acordado profundizar la cooperación en materia de comercio, desarrollo económico, seguridad y cultura, así como colaborar para promover la paz, la estabilidad y la integración regionales", señaló Ruto en la red social X.

"Nuestro compromiso se regirá por el diálogo, el respeto mutuo y la resolución pacífica de las diferencias, en beneficio de nuestras dos naciones y nuestros dos pueblos", añadió.

Algunas informaciones de prensa no confirmadas oficialmente habían señalado que la reunión era un intento de acercar posiciones entre Ruto y Tshisekedi después de algunos desacuerdos en los últimos años que incrementaron las tensiones entre ambos líderes.

Un ejemplo sería el enfado de la RDC tras el lanzamiento en 2023 en Nairobi por parte del opositor exiliado congoleño Corneille Naanga de la coalición político-militar Alianza Río Congo (AFC), que integraba el poderoso grupo rebelde congoleño Movimiento 23 de Marzo (M23).

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El Gobierno keniano no aceptó entonces detener a Naanga pero negó cualquier apoyo o vínculo con esa coalición rebelde, mientras el Ejecutivo de la RDC llamó a consultas a sus embajadores en Kenia y en Tanzania, el segundo como país que acoge la sede de la Comunidad de África Oriental (EAC).

El conflicto en el este congoleño alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento de la nueva coalición insurgente Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) y que tiene como uno de sus vicepresidentes a Nangaa.

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El FRN está integrado por el M23, grupo que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda en sus combates contra el Ejército congoleño.

Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco). EFE

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