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España lidera la resolución definitiva de la primera subasta europea destinada a descarbonizar el calor utilizado por la industria, al sumar 14 de los 41 proyectos finalmente adjudicados y 83,7 millones de euros en ayudas, lo que supone alrededor de un tercio de los 252 millones concedidos en toda Europa.

En concreto, la convocatoria ha sido impulsada por el Innovation Fund de la Comisión Europea y gestionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).

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La subasta tiene como objetivo acelerar la sustitución de combustibles fósiles por electricidad y otras fuentes renovables en procesos industriales que necesitan grandes cantidades de energía térmica.

En el reparto por países, por detrás de España se ha situado Francia, con 13 proyectos adjudicados, mientras que Bélgica ha sumado cuatro iniciativas y Alemania y Portugal han logrado tres cada uno.

IBERDROLA, AL FRENTE CON SEIS PROYECTOS Y CASI 43 MILLONES EN AYUDAS.

En el ámbito nacional, el mayor promotor industrial en España ha sido Iberdrola, que con seis proyectos ha conseguido reunir ayudas por un importe conjunto de 42,7 millones de euros, concentrando así cerca del 51% de los fondos concedidos en el país y el 17% del total europeo.

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Estas subvenciones obtenidas por la energética irán dirigidas a mejorar la viabilidad económica de las iniciativas, que se concentran en empresas del sector alimentario -concretamente en los ámbitos lácteo, de congelados y de conservas-, así como en los sectores químico, de la minería y de bienes de equipo.

Junto a las propuestas de Iberdrola, entre los 14 proyectos españoles adjudicados también figuran los promovidos por Lactalis y Sovena -ambos con la tecnología Thermalbox-, dos iniciativas del grupo Ignis, además de proyectos individuales impulsados por Engie, Sabic, DuPont y Saica.

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El grueso de las ayudas se dirige a procesos de calor de media y baja temperatura, por debajo de los 400 grados centígrados, que representan alrededor del 87% de los fondos adjudicados al contar con un importante potencial para sustituir el consumo directo de combustibles fósiles por soluciones eléctricas.

Así, las iniciativas permitirán electrificar procesos térmicos que tradicionalmente han dependido del gas y otros combustibles fósiles, de forma que aproximadamente la mitad de los proyectos adjudicados, un total de 19, recurrirán a calderas eléctricas, mientras que cinco utilizarán bombas de calor, otros 12 emplearán sistemas de calentamiento indirecto y algunos incorporarán también almacenamiento térmico.

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Por sectores de actividad, la industria papelera es la principal beneficiaria, con 76,6 millones de euros -el 30% del total-, seguida de la industria química, que recibe 61,3 millones -un 24,3%-, y de alimentación y bebidas, con 42,9 millones -alrededor del 17%-, alcanzando asimismo ámbitos como la fabricación de neumáticos, la minería y otras actividades manufactureras intensivas en consumo energético.