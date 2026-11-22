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Trabajar junto a Georgina Rodríguez se ha convertido en una experiencia muy especial para Sofía Hamela. La creadora de contenido ha tenido la oportunidad de compartir protagonismo con la pareja de Cristiano Ronaldo en una campaña publicitaria que ha supuesto un importante impulso para su trayectoria. Una colaboración que recibió con sorpresa y mucha ilusión y de la que guarda un recuerdo muy positivo. Ahora, ha contado cómo ha sido trabajar con ella y ha desvelado cómo es Georgina cuando las cámaras dejan de grabar.

"Pues la veis súper seria, trabajadora. Estábamos súper focus las dos, teníamos unas ganas increíbles de que saliese súper bien esa campaña", ha explicado al recordar el rodaje. Sofía ha destacado la implicación de ambas durante la grabación y las ganas que tenían de que todo saliese perfecto, aunque también ha reconocido que los guiones no son precisamente su punto fuerte. "Yo soy muy espontánea. Entonces me ponen un guion y yo, la frase más sencilla... Es que me cuesta un montón", ha confesado entre risas.

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En este sentido, ha agradecido especialmente la actitud de Georgina, que le ayudó a sentirse más cómoda durante el trabajo. "Ella me dijo: 'Venga, di esto tal', entonces me relajó, me ayudó. Así que una persona súper normal, os lo juro, es la mejor. Muy contenta", ha asegurado, dejando claro que su experiencia con ella ha superado todas sus expectativas.

La joven tampoco ha ocultado la ilusión que le hizo recibir la propuesta de trabajar con la empresaria e influencer. Según ha contado, todo surgió cuando les comunicaron que iban a grabar con ella y que la idea de la campaña había recibido luz verde. "Y yo como no me lo puedo ni creer, así que contenta, feliz", ha recordado. Una oportunidad que considera especialmente importante para su carrera y por la que se siente muy agradecida: "Es un súper privilegio. Al final es una oportunidad para mí también que ella me deje ese campo tan grande".

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