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Madrid, 22 nov (EFE).- María Casares, la actriz española que se convirtió en una de las grandes figuras del teatro francés del siglo XX, falleció hace exactamente tres décadas. La artista, nacida en A Coruña en 1922, era la hija de Santiago Casares Quiroga, ministro y presidente del Gobierno de la Segunda República, por lo que se tuvo que exiliar a Francia tras la Guerra Civil española. Trabajó con destacados directores y autores, entre ellos Jean Vilar y Albert Camus, y también participó en numerosas películas.