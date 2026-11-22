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Getafe (Madrid), 22 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, sale este domingo con el once previsto, con Julián Alvarez como delantero, en el partido de LaLiga EA Sports contra el Getafe en el Coliseum, en el que José Bordalás prescinde de inicio de Martín Satriano y alinea en ataque a Iván Azón junto a Enes Unal.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Koke Resurrección, en el centro del campo; y Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Álex Baena, en el ataque.

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En el Getafe, con las bajas de última hora de Dani Carvajal y Sebastián Boselli, José Bordalás, su técnico, cuenta de inicio con David Soria; Andrés García, Zaid Romero, Djené Dakonam, Ives Valou, Johan Mojica; Ramon Terrats, Francho Serrano, Orel Mangala; Enes Ünal e Iván Azón.