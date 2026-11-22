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Montevideo, 22 nov (EFE).- El brasileño Thiago Seyboth Wild, número 101 en la clasificación de la ATP, ganó este domingo el Abierto de Uruguay al vencer en la final a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 6-4.

El nuevo campeón del torneo se impuso en un partido que se extendió por una hora y 39 minutos y en el que su rival poco pudo hacer para evitar la derrota.

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En el Carrasco Lawn Tennis Club de Montevideo, Seyboth Wild comenzó ganando por 3-0 y aunque su adversario pudo descontar, nada pudo hacer para evitar la caída en un set que en ningún momento lo tuvo en ventaja.

La segunda manga fue muy pareja y la diferencia apareció cuando el campeón quebró en el momento en que este estaba empatado 4-4.

Con el 5-4 a su favor, Seyboth Wild tuvo todo a su favor para consagrarse y aunque Pucinelli de Almeida levantó dos puntos de campeonato nada pudo hacer ante una tercera oportunidad que el ganador no desperdició.

De esta forma, el tenista nacido en el estado de Paraná en marzo de 2000 se queda con el título de un torneo en el que antes dejó por el camino al argentino Nicolás Kicker (7-5 y 6-3), a los españoles Carlos Sánchez Jover (6-3 y 7-6) y Oriol Roca Batalla (7-6, 5-7 y 6-3) y al danés Elmer Moller (6-0 y 6-4).

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Este titulo permite al nuevo campeón sumar 75 puntos para el ránking ATP y ganar 17.000 dólares, mientras que el segundo suma 50 unidades

Con su victoria, el Abierto de Uruguay volvió a ser para un brasileño luego de 13 años. El primero y único en conquistarlo hasta el momento había sido Thomaz Bellucci en el año 2013.

Desde su creación, el mencionado certamen contó con destacadas participaciones como las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro, Diego Schwartzman, Guillermo Cañas y Guido Pella; y los españoles Tomás Ventura y Jaume Munar, ganadores en distintos años.

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En tanto, el uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título, al hacerlo en 2009, 2014 y 2017.

Por otra parte, este sábado, el argentino Mariano Kestelboim y el colombiano Nicolás Barrientos conquistaron el torneo de dobles tras vencer en la final a la dupla conformada por los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski.

En un juego que dominaron de principio a fin, los sudamericanos se impusieron por 6-3 y 6-2 y le pusieron broche de oro a un certamen en el que no perdieron ningún set.