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Río de Janeiro, 22 nov (EFE).- Miles de manifestantes llenaron este sábado el paseo marítimo de la playa de Copacabana para participar en la trigésima primera edición de la Marcha del Orgullo Gay de Río de Janeiro y exigir el respeto de los derechos que la comunidad LGTBI+ ha conquistado en los últimos años en Brasil.

La manifestación, organizada por el Grupo Arcoíris de Ciudadanía LGTBI+, combinó música, espectáculos, reivindicaciones políticas y actividades de concienciación bajo el lema "Amor y derechos: reconocemos justa toda forma de amor y de existencia".

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Uno de los principales símbolos de la jornada fue una gigantesca bandera con los colores del arcoíris, de 141 metros de longitud, considerada la mayor desplegada hasta ahora en la marcha carioca y que, tras recorrer la llamada Avenida Atlántica, fue izada en la playa más emblemática de Brasil.

La edición de este año conmemoró los 15 años de la decisión del Tribunal Supremo Federal (STF) que reconoció las uniones estables entre personas del mismo sexo y amplió los derechos de la población LGTBI+.

El presidente del Grupo Arcoíris, Cláudio Nascimento, afirmó que la marcha constituye una oportunidad para mantener las reivindicaciones de la comunidad en el debate público, pero también para agradecer por lo alcanzado.

"El mensaje que queremos transmitir es primero de reconocimiento de lo que conquistamos en los últimos 15 años, que no fue poco: en 15 años conquistamos la unión civil igualitaria y los derechos de las personas trans a la identidad y a la alteración de su nombre. También conquistamos la penalización de la LGTBfobia y del odio contra nuestra comunidad", afirmó.

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Nascimento afirmó que todos esos derechos fueron reivindicados en las diferentes marchas de la colectividad en Copacabana, ya que las movilizaciones siempre fueron políticas.

"Siempre tuvimos un eslogan muy claro reivindicando derechos. Por eso nos sentimos felices de haber contribuido para esa historia y de haber llegado hasta aquí", aseguró.

En la edición de este año los manifestantes alertaron sobre el avance de las posiciones conservadoras en el escenario político brasileño tras las elecciones legislativas de octubre pasado y la composición de un Congreso de mayoría conservadora.

La programación contó con la participación de más de 200 artistas y tuvo como uno de sus momentos destacados la actuación sorpresa de la popular cantante Ludmilla, homosexual asumida y que subió a uno de los once escenarios móviles que recorrieron la avenida costera.

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Además de las reivindicaciones por la igualdad, el encuentro incluyó iniciativas de sostenibilidad, como la participación de grupos de ecodrag que confeccionan sus vestuarios con materiales reutilizados.

"Somos drags y mostramos que también hay sustentabilidad en la Marcha del Orgullo Gay, que reciclamos, reutilizamos y transformamos basura en arte", aseguró el actor Eder Ferreira da Silva, conocido como Bee Chá Eder.