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La Habana, 22 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este domingo a Cuba para una visita de tres días, informaron medios estatales.

Ghebreyesus declaró que viene a Cuba dispuesto "a escuchar y conocer de primera mano la realidad" de la nación caribeña, y que su visita le permitirá evaluar la situación para determinar "qué puede hacerse para brindar apoyo y movilizar la solidaridad internacional".

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Esta visita de Ghebreyesus a Cuba, la segunda desde 2018 como director de la OMS, tiene lugar en el contexto de grave crisis económica y energética que padece la isla y que impacta los servicios básicos y en particular al sector de la salud.

El marzo pasado, el directivo declaró que la situación en el país caribeño "es profundamente preocupante, ya que el país lucha por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de gran inestabilidad, lo que ha derivado en una escasez de energía que está afectando al ámbito sanitario".

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Ghebreyesus citó entonces informes que se referían a las dificultades en los hospitales cubanos para mantener los servicios de urgencias y de cuidados intensivos.

En ese sentido señaló que "si bien los esfuerzos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico resultan alentadores, la salud de la población -y los servicios que la sustentan- no pueden quedar a merced de la inestabilidad energética ni de la geopolítica".

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El biólogo e inmunólogo etíope aludía al recrudecimiento de la profunda crisis económica desde que Estados Unidos comenzó a aplicar el pasado enero una política de "máxima presión" contra la isla, con un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.

Las autoridades de la isla denuncian que la situación afecta directamente el sector de la salud, tanto en el funcionamiento de los servicios y equipos médicos, los planes de vacunaciones y las intervenciones quirúrgicas, y que además incide en la falta de medicamentos, y recursos necesarios para proporcionar la asistencia sanitaria.

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El director de la OMS fue recibido a su llegada a La Habana por el ministro de Salud Pública de la isla, José Ángel Portal, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS, Mario Cruz.

La agenda de su estancia hasta el próximo martes contempla encuentros con autoridades locales y un recorrido por centros asistenciales y científicos, según informes de medios locales. EFE