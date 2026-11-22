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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- La puesta en escena del argentino Mauricio Pochettino en el banquillo del Manchester United no tuvo un efecto revulsivo para su equipo, derrotado en Anfield por el Liverpool del español Andoni Iraola (4-0) en un choque condicionado por la temprana expulsión del central francés Leny Yoro, que dejó diezmados a los visitantes.

Toca fondo el cuadro de Mánchester, que sumó otro partido perdido. Ocho puntos en once partidos. Su peor registro desde la temporada 1986-87 marca el presente del United, penúltimo en la clasificación, en puesto de descenso. Una sola victoria, ninguna portería a cero. Solo el Crystal Palace, colista, está peor que el equipo de Old Trafford.

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Nadie ha ganado menos partidos -uno solo- que el Manchester United en lo que va de curso. Tiene trabajo por delante Pochettino, que vio cómo se le esfumaba el encuentro a los ocho minutos, con la expulsión de Yoro y el gol a continuación que encajó su equipo en un golpe franco directo.

No brilla tampoco el Liverpool, aún en construcción, en plena asimilación de la fórmula del preparador español. Pero fue más solvente y salió reforzado en la jornada. Se acerca a la parte alta el conjunto de Anfield, que redujo las distancias respecto al Arsenal, líder, que empató contra el Newcastle, y del que está ahora a seis puntos; con el Brighton, segundo, derrotado por el Hull; y el Manchester City, tercero, que no pudo con el Fulham, de los que les separa solo un punto.

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Pudo obtener una victoria mayor, más abultada y más dolorosa para el rival el Liverpool, que aprovechó su ventaja numérica. Una torpeza de Yoro le aceleró hacia la victoria. El central francés cometió falta sobre Alexander Isak, cuando, como último jugador, el delantero sueco enfilaba un mano a mano con el portero Senne Lammens. Le empujó al borde del área. Vio la tarjeta roja directa.

La jugada tuvo premio doble para el conjunto de Iraola porque la falta al borde del área acabó en gol. Un lanzamiento raso del húngaro Dominik Szoboszlai que adelantó a los locales.

Tres minutos más tarde, en el 13, hizo el segundo. En una gran jugada por la izquierda de Rio Ngumoha, que centró al área y que de forma acrobática llevó a la red Florian Wirtz.

Apuntaba a drama el partido para el Manchester United y Mauricio Pochettino movió el banquillo para evitar un daño mayor. Quitó al atacante Bryan Mbeumo y sacó al campo al defensa Harry Maguire.

Tiró de orgullo el United, que tuvo un par de ocasiones, en los pies de Bruno Fernandes, que solventó Alisson. También Alexis Mac Allister pudo hacer el tercero local, pero se topó con Senne Lammens, que frustró una goleada mayor.

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En la segunda parte, pasada la hora de partido, amplió su ventaja el Liverpool en una estupenda jugada individual de Bradley Barcola, que se recorrió medio campo, dejó atrás a sus rivales y cerca del área asistió a Rio Ngumhoa, que solo tuvo que empujar la pelota a la red.

El partido se dio por cerrado. Iraola pensó en Europa, en el compromiso de 'Champions' del miércoles, en Brujas, y movió el banquillo. Uno de los que saltó al campo fue el español Víctor Muñoz, que aprovechó una pared con Wirtz, tras un robo, en la salida de balón de los visitantes para cruzar un disparo y anotar el cuarto.

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-- Ficha técnica

4 - Liverpool: Alisson; Ronald Araújo (Joe Gomez, m.86), Jeremy Jacquet, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Alexis MacAllister (Trey Nyoni, m.72); Rio Ngumoha (Jeremie Frimpong, m.78), Florian Wirtz, Bradley Barcola (Víctor Muñoz, m.72); y Alexander Isak (Lewis Koumas, m.86).

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0 - Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Lisandro Martínez, Diogo Dalot; Youri Tielemans (Mason Mount, m.65), Kobbie Mainoo (Andrey Santos, m.87); Patrick Dorgu (Noussair Mazraoui, m.65), Bruno Fernandes, Matheus Cunha (Joshua Zirkzee, m.46); y Bryan Mbeumo (Harry Maguire, m.22).

Goles: 1-0, m.10: Dominik Szoboszlai; 2-0, m.13: Florian Wirtz; 3-0, m.66: Rio Ngumoha; 4-0, m .82: Víctor Muñoz.

Árbitro: Samuel Barrott. Expulsó con tarjeta roja directa a Leny Yoro, del Manchester United (m.8), y mostró amarilla a Bradley Barcola, del Liverpool.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Premier disputado en el estadio de Anfield ante unos 60.000 espectadores.

Santiago Aparicio