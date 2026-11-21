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Barranquilla (Colombia), 21 nov (EFE).- Los atacantes Tomás Cuello y Bernard liderarán este sábado al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana frente a Boca Juniors, que estará comandado en la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla por el campeón del mundo Leandro Paredes.

El argentino Eduardo Domínguez, entrenador del equipo brasileño, eligió como titulares a Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitao, Renan Lodi; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred, Kauã Pascini; Bernard y Tomás Cuello.

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Las principales novedades son la ausencia en el once inicialista del uruguayo Thiago Borbas, que aparece en banquillo, y del ecuatoriano Alan Minda y el volante Reinier, quienes definitivamente no pudieron recuperarse de las lesiones que traían pese a lo cual fueron convocados.

Igualmente el juvenil Kauã Pascini, de 18 años, tendrá una gran oportunidad de mostrarse en la final, una decisión que refleja las dificultades que tuvo el estratega argentino para conformar su once.

Boca Juniors, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, saldrá a la cancha del estadio Metropolitano con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Aranda le ganó el puesto en la final al atacante Alan Velasco, mientras que Lautaro Blanco recuperó el puesto en el lateral izquierdo que estaba en manos, en los últimos juegos, de Malcom Braida. EFE