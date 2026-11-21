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Seis personas han fallecido en un ataque de un dron ucraniano en la localidad de Yubileinoye, en la parte de la región de Lugansk controlada por Rusia, según han informado este sábado las autoridades.

"Seis personas han muerto en un ataque contra edificios de viviendas de la localidad, incluida la madre de una niña de seis años, Polina, que ha sido rescatada, y dos de sus hermanos adultos", ha indicado el presidente de la región de Lugansk, Leonid Pasechnik, en redes sociales. Las tres últimas víctimas mortales recuperadas son una niña de trece años y su madre y una mujer mayor.

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Pasechnik ha explicado que los rescatistas han completado las labores de rescate en el edificio de dos plantas, que se ha hundido durante el ataque de la pasada noche. Hasta cinco de los heridos continúan hospitalizados. Un total de 19 viviendas han resultado dañadas en el ataque.

El gobierno regional de Lugansk prorruso ha subrayado que los servicios de asistencia "trabajan ya con las familias de los fallecidos y heridos" y "les ayudan a preparar la documentación necesaria para recbiir la compensación económica".

"Todo lo que pasó anoche ha sido un crimen para el que no cabe justificación. Los ataques contra edificios de viviendas y gente que dormía, con niños, jóvenes y mujeres, civiles corrientes entre los muertos no tienen un fin militar sino aterrorizar a las personas indefensas", ha denunciado el gobierno prorruso de Lugansk.

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