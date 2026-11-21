El tenista español Carlos Alcaraz ha reconocido que este sábado ha afrontado un partido "mentalmente complicado" ante el estadounidense Ben Shelton en semifinales de las Finales de la ATP, después de empezar algo falto de "concentración", pero ha recalcado que ha hecho "un grandísimo tenis" en los momentos clave, que es "cuando realmente importa".
"Ha sido un partido mentalmente complicado de afrontar. Ben es un jugador magnífico, un jugador que te mete mucha presión, ante el que tienes que estar muy concentrado. Después del partido de ayer uno puede pensar que esto va a ir día a día, que es lo normal. Hemos empezado un poquito fuera de concentración, y me ha venido un Ben muy agresivo, que me ha dado poco tiempo de reacción en cada golpe", reconoció en declaraciones a Movistar+ tras su victoria (3-6, 6-3, 7-6(1)).
PUBLICIDAD
A estar falta de concentración se le unieron algunos fallo que le costaron la rotura. "Yo he estado un poco dubitativo en ciertos golpes, varios errores que al final me han costado el 'break'. Y ante alguien como Ben, ir a remolque desde el principio del partido es difícil", dijo.
"Hemos intentado aceptar la situación, estar bien mentalmente, fuertes, intentar ir poco a poco, dar pasos hacia adelante, intentar coger la buena dinámica, confianza de nuevo, sobre todo jugar desde el fondo de pista. A partir del segundo set, hemos ido encontrando ese buen camino, nuestro ritmo, nuestro juego y todo ha ido muy bien. A partir de ahí, concentrado en todo momento, en cada juego, en cada tiro, en cada punto", explicó.
PUBLICIDAD
Todo para remontar y conseguir estar en la final del torneo por segundo año consecutivo. "Al final del partido hemos jugado un grandísimo tenis, que es cuando realmente importa. En esos pequeños momentos importantes del partido hay que jugar tu mejor tenis, y creo que lo hemos conseguido. Estoy contento de haber pasado a la final. Mañana será una bonita jornada, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros", finalizó.