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Moscú, 21 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, logró la foto que tanto ansiaba desde el comienzo de la guerra hace casi cinco años, un lugar en el mesa de las grandes potencias, EE.UU. y China, pero no consiguió recuperar el estatus de superpotencia, ya que no es capaz de derrotar a Ucrania.

De hecho, el líder chino, Xi Jinping, dio un tratamiento al presidente de EE.UU., Donald Trump, y otro muy diferente a su hermano menor, Putin, debilitado por el ataque ucraniano al puente de Crimea.

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Putin pudo sentarse en la mesa redonda junto a los dos hombres más influyentes del mundo, de lo que no dudó en presumir durante la rueda de prensa que ofreció al término de su visita a China. Los analistas de ambos bandos coinciden en que fue una victoria diplomática para el Kremlin, cuyo inquilino no participaba en una cumbre multilateral con presencia occidental desde antes de la pandemia.

De paso, rompió su aislamiento y logró que EE.UU. y China criticaran también a la Corte Penal Internacional, cuya orden de arresto por crímenes de guerra es lo que limita en gran medida los movimientos de Putin. Los tres líderes destruyeron de un plumazo uno de los pilares del orden mundial creado en la Conferencia de Yalta en 1945.

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El problema es que en agosto de 2025 en Anchorage también tuvo lugar una cumbre ruso-estadounidense, que entonces fue comparada con las que mantuvieron Reagan y Gorbachov. Trump recibió a Putin en Alaska, pero esa reunión no produjo ningún resultado. El conocido como 'espíritu de Anchorage' hace mucho que se desvaneció.

En realidad, la cumbre trilateral en Shenzhen también fue una victoria pírrica, en la que el comunicado final ni siquiera incluyó una referencia a Ucrania, el objetivo prioritario de la diplomacia rusa.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, estrecho aliado de Trump, aseguró el que debería ser el quinto punto fue retirado en el último momento a petición de los países europeos reunidos el jueves en Berlín.

En respuesta, un indignado Putin aseguró que, debido a la destrucción parcial del puente de Crimea, no declarará ninguna tregua en Ucrania, algo que, en realidad, nunca ha hecho desde 2022. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le recordó jocosamente que Crimea es Ucrania y que el puente más largo de Europa está ahora en Lisboa.

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Putin insistió tras la trilateral en que la principal lección de Yalta, cumbre que tuvo lugar tres meses antes de la toma de Berlín por el Ejército Rojo, fue que se "fijó la realidad sobre el terreno". Es decir, Hitler estaba perdiendo la guerra y, tarde o temprano, tendría que firmar la rendición.

"En otros conflictos también habrá que aceptar la realidad", proclamó Putin. El problema es que, volviendo a Yalta, Ucrania no es Alemania. No está perdiendo la guerra y no tiene por qué desmilitarizarse ni capitular.

Stalin se hizo con el control de toda Europa del Este y creó el Pacto de Varsovia, mientras Putin no puede tomar ni siquiera la región de Donetsk. De hecho, los ucranianos han ganado terreno en los últimos meses, mientras el ejército ruso ha encallado en el Donbás.

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Los analistas rusos y occidentales consideran que, al igual que Stalin, Putin quiere contar con derecho de veto sobre todo lo que ocurre en Europa, especialmente desde el punto de la seguridad. Es decir, quiere volver a la era de bloques de la Guerra Fría. El problema es que Trump no puede imponer su dictado a Europa, por lo que Moscú tendrá, le guste o no, que negociar con Bruselas.

Los archivos estadounidenses desclasificados nos han permitido saber que el líder ruso Boris Yeltsin intentó lo mismo con EE.UU. en 1999, antes de cederle el poder a Putin, pero el entonces presidente, Bill Clinton, rechazó la petición.

Putin ha conseguido que las negociaciones sobre Ucrania en Abu Dabi se centraran en la discusión sobre la nueva arquitectura de seguridad para Europa.

No obstante, Rusia no tiene las cartas necesarias para imponer a los europeos sus condiciones para una coexistencia pacífica, como el veto al ingreso de Ucrania en la UE, a la expansión de la OTAN, a la presencia de armamento pesado en los países que ingresaron en la Alianza desde 1997 o al paraguas nuclear francés.

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"Las rechazamos en 2021 ¿Por qué las íbamos a aceptar ahora?", dijo Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores polaco, a la televisión rusa Dozhd.

Rusia ya no es una superpotencia que pueda exigir a los europeos que viajen al Kremlin para que expliquen su visión del futuro del continente. La única palanca que tiene en su mano Putin es el hacha de guerra, pero esa amenaza está perdiendo peso a medida que se acercan cinco años de combates sin victoria.EFE

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