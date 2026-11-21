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El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá desde la decimoctava posición en el Gran Premio de Las Vegas, ha asegurado que pierden "dos segundos y medio o tres" en las rectas, lo que les hace más lentos que sus rivales, por lo que espera no entorpecer "a nadie" en la carrera de este domingo.

"Mañana espero no estar en el camino de nadie en las rectas, vienen 40km/h más rápidos, esperemos poder apartarnos", señaló tras la sesión de clasificación en el trazado urbano estadounidense, en la que quedó eliminado en la Q1.

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El asturiano lamentó la falta de competitividad del monoplaza en las rectas. "La temperatura no fue muy mala y el agarre era bueno, creo que las curvas el coche se sentía muy bien, muy competitivo y teníamos perdidas enormes en las rectas. Sin embargo, con dos segundos y medio o tres segundos en las rectas con la falta de potencia, no el mejor trazado para nosotros", indicó.