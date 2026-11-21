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El 5 es la última cifra que más veces se ha repetido en el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, conocido popularmente como 'El Gordo', con un total de 32 apariciones, seguido del 4 y del 6, con 27 cada uno, según los datos históricos de Loterías y Apuestas del Estado.

Por detrás figuran el 8, con 25 apariciones; el 0, con 24; el 7, con 22, y el 3, con 21. En el extremo contrario, el 1 es el reintegro menos frecuente, al haber salido en ocho ocasiones, seguido del 2, con 14, y del 9, con 16.

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Aunque el 5 lidera la clasificación como cifra final del Gordo, el primer premio nunca ha terminado en 25. Tampoco lo ha hecho en 09, 10, 21, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, de acuerdo con la información del dossier.

De los 215 sorteos de Navidad celebrados hasta la fecha, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números comprendidos entre el 30.001 y el 99.999.

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Según los datos de Loterías, recogidos por Europa Press, en 1832, la emisión fue de 12.000 números y fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del 4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000.

En estos más de dos siglos se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Además, han sido correlativos el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453. No han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.

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En cuatro ocasiones el 'Gordo' ha correspondido a números terminados en tres cifras iguales: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666.

LAS CIFRAS FINALES

Se han repetido en tres ocasiones las cifras finales siguientes 297 (20.297, dos veces, y 40.297), 457 (2.457, 4.457 y 9.457) y 515 (12.515, 13.515 y 21.515); y en dos ocasiones el 094, 098, 400, 452, 590, 640, 704, 758 y 892.

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Por otro lado, las terminaciones de dos cifras más repetidas han sido la 85, siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005); la 57, seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932); la 64, cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987); y la 65, cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008).

La 75 se ha repetido en cinco ocasiones (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962); la 90, cinco veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022); la 97, cinco veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020); la 15, cuatro veces (1866, 1897, 1899 y 1982); la 40, cuatro veces (1956, 1978, 2000 y 2015); la 58, cuatro veces (1881, 1896, 1987 y 2012); y la 95, cuatro veces (1886, 1994, 1995 y 2001).

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Entre las singularidades históricas, en 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía y en 1938 se celebraron dos sorteos el 22 de diciembre, uno en Barcelona y otro en Burgos. En 1812, el precio del billete fue de 40 reales y el Gordo estuvo dotado con 8.000 pesos fuertes.