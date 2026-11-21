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Miguel Flores

Haifa (Israel), 22 nov (EFE).- Un Gobierno de Gadi Eisenkot apenas cambiaría la vida de los palestinos porque Israel seguirá con "una especie de genocidio gradual" en Gaza, la limpieza étnica en Cisjordania y la ocupación del sur del Líbano, sostiene el historiador israelí Ilan Pappé (Haifa, 1954) en una entrevista con EFE. "Si esperamos que ese Gobierno cambie la realidad, esperamos en vano", resume.

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Pappé, de familia judía alemana que huyó del nazismo, es uno de los "nuevos historiadores" que, tras la desclasificación a partir de finales de los años setenta de los archivos de la guerra de 1948, cuestionaron el relato oficial sobre la fundación de Israel. Su obra más conocida, 'La limpieza étnica de Palestina', se ha traducido a 17 idiomas.

Excandidato a diputado en los noventa del partido árabe-judío Jadash, su apoyo al boicot académico a Israel lo convirtió en una figura incómoda: una ministra de Educación pidió su despido, el Parlamento debatió su caso y un diario publicó su foto en una diana. En 2007 partió a Reino Unido, donde se doctoró en Oxford y hoy codirige el Centro Europeo de Estudios Palestinos de la Universidad de Exeter.

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Se define como un viejo "enemigo público" en Israel, pero vuelve a menudo a Haifa, donde la minoría palestina le da un "hogar", igual que le cobijó cuanto estaba en el punto de mira.

Pese a su apoyo al boicot, sigue buscando lectores en hebreo: tras publicar en su país natal 'La limpieza étnica de Palestina' en 2022 con November, "una de las pocas editoriales que se atreven", prepara con ella 'El fin de Israel'.

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Para Pappé, el último gran claro ejemplo de que el problema en Israel es sistémico se vio en la noche electoral.

Mientras que en Hungría y Serbia, la reciente derrota de Gobiernos autoritarios llenaron de celebraciones las calles de Budapest y Belgrado, el histirador observó cómo en Tel Aviv nadie bailó tras la caída del bloque de Benjamín Netanyahu porque, de los 67 escaños opositores, 19 eran de partidos árabes.

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"Así funciona un sistema de apartheid", afirma Pappé. Israel presume de que los palestinos pueden votar y ser elegidos, "pero eso no te convierte en una democracia si dejas fuera del juego político al 20 % de la población", añade.

Como mucho, sin el ministro Itamar Ben Gvir a la cabeza de Seguridad Nacional, espera alivio para quienes sufren "la cara más fascista" del Gobierno saliente: menos delincuencia entre los palestinos de Israel o mejores condiciones para los presos políticos.

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El cambio real vendrá de fuera. De Estados Unidos, la comunidad internacional o el mundo árabe, porque los judíos israelíes que ven a los palestinos como iguales, un 10 % según su cálculo, no tienen poder: "Sanciones. Sobre todo, sanciones".

Aun así, percibe que muchos israelíes empiezan a entender que viven en "una situación imposible": cientos de miles se han ido, "no porque estén de acuerdo conmigo, sino porque no ven otra opción", y con Netanyahu en el poder "veríamos otra ola" de emigración.

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Este domingo publica en España con Capitán Swing 'Una breve historia de Gaza', un recorrido por una ciudad milenaria por la que pasaron faraones, filisteos, Alejandro Magno, romanos, bizantinos, cruzados, mamelucos y otomanos. Sobrevivió a asedios, pestes y plagas antes de convertirse en la "franja" de hoy.

Con el libro quiere recuperar el contexto que, a su juicio, Israel y buena parte del discurso mediático han borrado desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otras milicias mataron a cerca de 1.200 personas en el lado israelí de la frontera.

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Pappé no pretende justificar aquel día "horrible", sino explicar por qué no surgió "de la nada": la población de Gaza, sostiene, "vivía en una prisión y, aquel día, estaba buscando escapar de ella".

También quiere mostrar qué hay detrás de una palabra que considera "inhumana", "franja": una región unida al resto de Palestina, donde musulmanes, cristianos y judíos convivían antes del imperialismo y del sionismo.

Sostiene que recordar que Palestina existía antes del sionismo es necesario porque políticos, medios y parte del mundo académico europeo siguen creyendo el mito de la tierra vacía. "Israel no hizo florecer el desierto: convirtió un lugar floreciente en un desierto", dice.

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Tras años escribiendo sobre cómo se destruyó Palestina en 1948, quería contar qué se destruyó.

Pese a todo, la historia le hace optimista: los gazatíes siempre volvieron y reconstruyeron, y "ese ADN sigue ahí". Compara Gaza con un árbol al que Israel quiso arrancar de raíz, algo que ha logrado materialmente, pero no en el ánimo de su gente.

Acaba de editar con el periodista Ramzy Baroud un libro de ensayos de jóvenes gazatíes sobre su futuro: "Si ellos creen que pueden reconstruir su vida, ¿quién soy yo para dudarlo?".

Esa reconstrucción nada tiene que ver con el plan de Donald Trump, que pretende devolver a los palestinos a la Gaza bloqueada de 2022, olvidando que esa situación condujo a lo que ocurrió en 2023, advierte. "Es reconstruir la prisión, cuando hace falta exactamente lo contrario", sostiene.

A quienes le preguntan por qué no renuncia a la ciudadanía israelí, les responde que esta también es su patria: "No estoy aquí por elección, sino por nacimiento. Odio el Estado, pero amo el país". Se siente responsable de ayudar a la causa palestina: "Si puedo hacerlo desde dentro, lo haré desde dentro y, si no, desde fuera". EFE

(Foto)(Vídeo)