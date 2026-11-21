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(Actualiza tras nuevo balance de heridos, que sube a 60)

Berlín, 21 nov (EFE).- Un ataque ruso sobre la ciudad de Krivói Rog, en el este de Ucrania, dejó dos muertos y 60 heridos en la noche del viernes a este sábado, informaron las autoridades locales.

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Según indicó en su cuenta de Telegram Oleksander Hanzha, responsable de la Administración Regional de Dnipropetrovsk, "dos personas han fallecido" y "en total, 60 personas han solicitado asistencia médica tras el ataque enemigo".

En una zona muy concurrida del centro de la ciudad "han fallecido un niño de siete años y una mujer de 20".

"En los hospitales de Krivói Rog siguen ingresadas 28 personas que resultaron heridas como consecuencia del ataque ruso de ayer por la noche contra el centro de la ciudad", explicó Hanzha en un balance de víctimas actualizado.

"En Krivoy Rog han quedado destrozados bloques de viviendas, un restaurante, un hospital, infraestructuras, garajes y coches", abundó.

Las autoridades locales indicaron anteriormente que el ataque ruso se realizó con misiles balísticos.

En la región de Dnipropetrovsk, según Hanzha, el enemigo "atacó cinco distritos con drones y misiles", causando además tres heridos en la comunidad de Obujiv, en el distrito de Dnipró, donde "una vivienda particular ha resultado dañada y resultaron heridos un hombre de 77 años y dos mujeres de 75 y 61 años".

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La Fuerza Aérea de Ucrania informó por su parte en Telgram de que las defensas antiaéreas ucranianas, en la noche del viernes a este sábado, "destruyeron o neutralizaron 117 drones enemigos de tipo Shahed (67 de ellos propulsados por reacción), Gerbera y de otros tipos".

"Se registraron los impactos de los medios de ataque aéreo del enemigo en 19 lugares, así como la caída de escombros procedentes de los objetivos destruidos en nueve lugares", señaló la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE