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(Actualiza con incendio en el barco y reacción de las autoridades finlandesas)

Moscú/Berlín, 21 nov (EFE).- Dos drones ucranianos atacaron hoy un carguero ruso en aguas del golfo de Finlandia que se dirigía a Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico, denunció este sábado el gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

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"En aguas neutrales del golfo de Finlandia, a tres millas náuticas de la frontera de la Federación rusa, tuvo lugar un ataque de dos drones contra un buque de carga que se dirigía a la ciudad de Kaliningrado", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Indicó que en estos momentos se lleva a cabo la evacuación de la tripulación del navío y se puntualizan los daños a la embarcación.

Según informó la Guardia Fronteriza finlandesa, "el buque siniestrado se ha desplazado a la deriva desde aguas internacionales hasta aguas territoriales finlandesas, en la parte oriental del golfo de Finlandia" y "la situación no supone ningún peligro para el resto del tráfico marítimo".

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El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, indicó en su cuenta de X que "las autoridades finlandesas están manejando la situación", marcada por un incendio en el barco cuyo "humo se extiende hacia nuestras áreas cercanas".

"Ucrania tiene derecho a defenderse contra el agresor", señaló sobre el ataque el primer ministro finlandés.

Previamente, las Fuerzas Armadas finlandesas, que habían suspendido temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el Golfo de Finlandia por precaución, informaron del ataque a los aliados del país nórdico.

Anteriormente, Drozdenko informó que durante la pasada noche Ucrania lanzó un ataque masivo con 80 drones contra la región de Leningrado.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron un total del 275 drones de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.EFE