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Ciudad de México, 21 nov (EFE).- Cuatro militares mexicanos y siete presuntos criminales fallecieron durante la operación de captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cartel de Sinaloa, en Guasave, en el norte de Sinaloa (noroeste de México), informó este sábado la Secretaría de la Defensa.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano (...) resultaron fallecidos", indicó la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un comunicado.

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Asimismo, indicó que "durante esta operación fallecieron siete agresores y se logró la detención de ocho presuntos delincuentes", al ofrecer detalles de los enfrentamientos desatados en Sinaloa durante la noche y que sembraron el pánico entre la población del estado. EFE