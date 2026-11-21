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El candidato de Vox al Congreso en Barcelona, Juan José Aizcorbe, ha invitado este sábado a la gente "que no quiera votar a Vox" a optar por el PP en las elecciones del 29 de noviembre al considerar que la prioridad es lograr un cambio de gobierno.

Pese a ello, ha afirmado ante los medios en Castelldefels (Barcelona) que su formación discrepa en muchos ámbitos con el PP, y ha hecho referencia a unas declaraciones del candidato popular por Barcelona, Xavier García Albiol, en las que afirmaba no estar de acuerdo con la prioridad nacional de Vox.

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"El Partido Popular no está a favor de la desregulación, entre otras cosas, porque junto con el Partido Socialista ha sido uno de los máximos culpables, con su alianza con el Partido Socialista en Europa, de esta regulación excesiva que tenemos", ha dicho.

DISCREPANCIAS

Ha afirmado que los populares tampoco coinciden en la rebaja fiscal planteada por su partido, y ha recordado que "cuando gobernó el Partido Popular con el señor Montoro subió todos los impuestos".

Ha mencionado también la remigración como otro asunto en que no hay consenso entre ambas formaciones, y ha considerado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo "un llamamiento más a la llegada de inmigración" en su debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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"El Partido Popular tiene que aclarar si realmente quiere cambiar los gobiernos o está dispuesto a negociar con los restos del Partido Socialista, como está haciendo en Ceuta", ha dicho.

GOBIERNO DE LA LISTA MÁS VOTADA

Aizcorbe ha recordado que Feijóo propuso en 2023 al PSOE un acuerdo para que gobernara la fuerza más votada, y ha celebrado que en esta campaña "no haya puesto este papel" encima de la mesa.

Sobre la crisis de la vivienda, ha dicho que en Castelldefels y otros sitios de Catalunya es muy difícil que una pareja joven pueda tener un piso, por lo que ha propuesto "el IVA 0 en la compra de vivienda nueva" y la reducción a 0 del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de segundas viviendas.

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