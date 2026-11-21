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El líder del partido Yashar y encargado de formar Gobierno en Israel, Gadi Eisenkot, ha emplazado al Likud del primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, a unas negociaciones maratonianas para intentar cerrar un acuerdo para formar una coalición de gobierno.

La reunión se celebraría este domingo en el marco de "una iniciativa genuina y sincera para instaurar un gobierno lo más amplio posible", según un comunicado del partido Yashar recogido por la prensa israelí. Para ello "no dejaremos piedra sin remover" con "iniciativas audaces" para lograr avances.

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Ambas formaciones ya se reunieron el pasado domingo, pero no se informó de avance alguno y desde entonces se ha producido un cruce de acusaciones sobre su implicación en la propuesta de gobierno de unidad. El Likud exige al bloque que lidera Eisenkot que renuncie a su agenda legislativa y a la colaboración con los partidos árabes, mientras que Eisenkot rechaza un acuerdo de presidencia del gobierno rotatoria con Netanyahu.

Las elecciones del pasado 27 de octubre propiciaron una mayoría alternativa a Netanyahu, aunque para ello el bloque que lidera el ex jefe del Estado Mayor tendrá que pactar con fuerzas árabes, mientras que se han abierto vías alternativas con formaciones de ultraortodoxos o miembros del Likud para conseguir los 61 escaños que dan la mayoría en la Knesset.

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