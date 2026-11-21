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Madrid ha encendido las luces navideñas este sábado en sus calles con un espectáculo en el que la Navidad ha caído "del cielo a Madrid" a través de 500 drones que han dibujado figuras navideñas, fuegos artificiales y la voz de Pastora Soler, ante miles de asistentes en la plaza de Cibeles.

Cinco niños ceutíes han sido los encargados de pulsar el botón que ha activado más de 14 millones de bombillas LED, que iluminarán más de 250 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la capital.

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Las bombillas estarán acompañadas de 131 cerezos luminosos distribuidos por la ciudad, 7.458 cadenetas, que suman 164 kilómetros de longitud, aproximadamente la distancia de ida y vuelta entre Madrid y Segovia y 14 grandes abetos luminosos, además de nacimientos, estrellas y otras figuras navideñas.

La campeona del Mundo Junior de Patinaje Artístico de línea en 2024 y Campeona de Europa Senior en 2025, Macarena Pitto, ha abierto el acto con una coreografía en la que ha bailado con una esfera luminosa que simboliza la estrella de Navidad, en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá.

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'DEL CIELO A MADRID'

Tras una actuación del Grupo de Cámara de la Orquesta Metropolitana de Madrid, dirigida por Silvia Sainz, y el Coro Talía, en la que han coreado 'El Tamborilero', los niños ganadores del tercer concurso escolar para la iluminación navideña han subido al escenario junto al maestro de ceremonias, el humorista y presentador Carlos Latre, que ha abierto el espectáculo con un 'Del cielo a Madrid'.

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Latre se ha dirigido a los asistentes para señalar que esta noche es "la más esperada por todos los madrileños" y ha asegurado que "hoy se va a contemplar el milagro de la Navidad".

Después de la presentación, las voces del programa de ópera Creciendo de la Fundación Amigos del Teatro Real ha coreado 'Noche Paz' mientras un videomapping navideño se reflejaba en el Palacio de Cibeles.

Latre ha vuelto a llegar al escenario con un traje típico del rey Carlos III con un equipo de tamborileros detrás y ha ensalzado el nuevo "gran" paseo central del bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá para que la gente pueda "atravesarla".

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Además, el humorista ha repasado, a través de diapositivas en el Palacio de Cibeles, algunos de los lugares más emblemáticos de la capital como el Paseo del Prado, El Retiro y el Paisaje de la Luz o la estatua de Carlos III en la Puerta del Sol.

PASTORA SOLER, EL PLATO FUERTE DE LA CELEBRACIÓN

Como plato fuerte de la ceremonia, Pastora Soler ha celebrado con todos los asistentes sus 30 años de trayectoria, tres décadas en las que ha publicado más de 18 álbumes. En el escenario ha cantado éxitos como 'Blanca Navidad' o 'Quédate conmigo', que llevó a Eurovisión en 2012 y que defendió ante más de 60 millones de espectadores de todo el mundo.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presionado el botón junto a tres niños y dos niñas ceutíes pasadas las 20 horas. Los niños se han mostrado nerviosos e ilusionados y uno de ellos ha dado las gracias a Madrid por recibir este "cariño".

"La navidad es el tiempo de todos, pero especialmente de los niños, por eso queríamos tener aquí a los niños de Ceuta", ha subrayado Almeida por su lado.

Tras un "respirar hondo y abrir muy bien los ojos" por parte de Latre ha comenzado un espectáculo de medio millar de drones que han surcado el cielo del centro de Madrid por primera vez dibujando más de una decena de figuras navideñas, como campanas, velas o un gato en una caja de regalo, acompañados de música.

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Todo ello ha dado paso a un espectáculo de luz y fuegos artificiales que ha puesto el broche final a la ceremonia de encendido en la que la luz, el color y la magia han estado presentes para dar la bienvenida a la Navidad.

TRES GRANDES REYES MAGOS EN COLÓN, ENTRE LAS NOVEDADES

Una de las novedades de la programación de este año son tres grandes Reyes Magos en la plaza de Colón, que llegaron a Madrid en noche de este viernes para estar instalados antes de final de mes.

Las tres figuras tienen 10 metros de altura, 9 metros de largo y 3 de fondo. Los Reyes Magos estarán compuestos por un total de 65.400 puntos led y han tardado algo más de lo previsto en llegar a Madrid desde China por la congestión que se registra en el tráfico marítimo internacional. Además, el gran Nacimiento junto a la Puerta de Alcalá o el muñeco de nieve transitable entre Bailén y la plaza de España serán otros de los principales reclamos de la iluminación navideña.

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También, el cielo de Madrid será el protagonista de 'El Madrid de todos los cielos', una instalación inmersiva creada por el diseñador de iluminación y escenografía Maxi Gilbert, que transformará el patio central de Conde Duque del 26 al 30 de diciembre.

Durante cinco noches, de 19 a 23 horas, cuarenta sistemas láser distribuidos por el perímetro del patio proyectarán sobre las fachadas constelaciones, trazados celestes y lluvias de Perseidas, convirtiendo la arquitectura del edificio en una gran bóveda estrellada, al tiempo que el cielo abierto se llenará de auroras boreales mediante movimientos de luz y color.

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Otra opción viene de la mano del Centro Cultural Daoíz y Velarde, que acogerá del 28 de noviembre al 5 de enero la exposición 'Tesoros de la Colección Basanta-Martín', una oportunidad para descubrir una de las colecciones belenísticas privadas más importantes del mundo.

La muestra conmemora los 50 años de dedicación al coleccionismo de María de los Ángeles Martín y Antonio Basanta Reyes, impulsores de un patrimonio artístico y cultural integrado por 4.278 belenes procedentes de 148 países.

La exposición tendrá como protagonista un monumental belén napolitano de cien metros cuadrados, compuesto por 244 figuras, quince edificios y elementos escenográficos que recrean la vida cotidiana, los mercados, los oficios y las celebraciones populares alrededor de la Natividad.

Junto a esta gran instalación, el público podrá realizar un viaje por los cinco continentes a través de más de medio centenar de conjuntos belenísticos.

EL BELÉN DE 200 FIGURAS DE CIBELES

La tradición belenista tendrá también uno de sus principales referentes en el belén del Ayuntamiento de Madrid, instalado en el Palacio de Cibeles. Compuesto por 200 figuras y veinte construcciones originales del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija, recreará seis escenas de la historia de la Natividad mediante una escenografía diseñada por la Asociación de Belenistas de Madrid.

El itinerario de belenes se completará con los nacimientos del Museo de San Isidro, el Museo de Historia de Madrid y numerosas propuestas distribuidas por los distritos.

En esta edición además, el 'Carillón de Navidad', de la Companyia La Tal, llegará a Moncloa-Aravaca, Retiro y Chamartín, los días 28, 29 y 30 de diciembre, respectivamente. Con él un gigantesco reloj cobrará vida para sorprender al público con un espectáculo teatral lleno de humor, fantasía y música.

Plaza de España, el Centro Cultural Daoíz y Velarde y el parque de Berlín serán los escenarios de esta propuesta, que reafirma la voluntad del Ayuntamiento de llevar la programación cultural navideña a todos los distritos y acercarla a todos los públicos. Además la programación navideña se extenderá por todos los distritos con numerosas actividades culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos.

Las luces permanecerán instaladas desde este sábado hasta el 6 de enero, por lo que habrá varias semanas para recorrer las calles y plazas iluminadas desde las 18 horas hasta las 00 desde el domingo hasta el jueves, los viernes y sábado de 18 a 1 horas, el 6 y 7 de diciembre también hasta 1 horas, el 24 de diciembre y 5 de enero hasta las 3 horas y el 31 de diciembre hasta las 6 horas.