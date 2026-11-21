Guardar

Nairobi, 21 nov (EFE).- El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, recibió este sábado en Mogadiscio al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía, el general Selçuk Bayraktaroğlu, en el marco de la fuerte cooperación entre ambos países en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo.

"El encuentro se centró en fortalecer la profunda relación estratégica entre Somalia y Turquía, consolidar aún más la cooperación en los ámbitos de defensa y seguridad y acelerar los esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo internacional", señaló a través de la red social X Villa Somalia (palacio presidencial).

PUBLICIDAD

La visita se produjo tras la reunión el pasado día 7 entre el embajador turco en Somalia, Ferhat Alkan, con el asesor de Seguridad Nacional del presidente somalí, Awes Hagi Yusuf Ahmed.

Mohamud y Bayraktaroğlu pusieron además este sábado la primera piedra de una nueva sede en Mogadiscio para la Marina somalí, una iniciativa que se enmarca en el pacto de cooperación económica y de defensa firmado por Turquía y Somalia en 2024.

PUBLICIDAD

Ese acuerdo permitió a Ankara desplegar sus fuerzas navales para defender las aguas somalíes durante diez años y recibir el 30 % de los ingresos de la zona económica marina del país africano, mientras se comprometió a la reconstrucción y equipamiento de la Armada somalí.

Turquía mantiene desde 2017 en Mogadiscio la misión militar TURKSOM (la base militar turca más grande en el extranjero), dedicada a formar a las fuerzas de seguridad somalíes y fortalecer sus capacidades para combatir a grupos yihadistas.

Estos movimientos se producen cuando Somalia busca asumir progresivamente mayores responsabilidades de seguridad frente al grupo yihadista Al Shabab, mientras países que aportan tropas a la misión de paz de la Unión Africana (UA) en el país han comenzado a retirar fuerzas de su territorio.

PUBLICIDAD

Así, Uganda, que mantiene unos 4.500 soldados en Somalia bajo la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM) y cerca de 2.000 desplegados mediante acuerdos bilaterales, comenzó el pasado día 2 a retirar estos últimos efectivos.

El Ejército ugandés prevé sacar gradualmente la totalidad de sus fuerzas en Somalia antes de finales de 2027, poniendo fin a casi veinte años de presencia militar en el país.

La AUSSOM tiene entre sus objetivos apoyar a las fuerzas somalíes en la lucha contra Al Shabab y facilitar el traspaso progresivo de responsabilidades de seguridad al Gobierno somalí.

Somalia combate desde hace años una insurgencia liderada por Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red Al Qaeda y que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de perpetrar ataques en países vecinos como Kenia y Etiopía. EFE

PUBLICIDAD