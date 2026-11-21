Guardar

Manama, 21 nov (EFE).- Un ataque atribuido a Irán provocó este sábado un incendio en "una instalación industrial civil" en Baréin, sin provocar víctimas, en medio de un repunte de acciones iraníes contra esta pequeña isla del golfo Pérsico aliada de Estados Unidos, informaron las autoridades del país árabe.

"Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, lo que provocó un incendio en el lugar. La Defensa Civil trabaja para controlar el fuego. Los informes preliminares indican daños materiales; no se han reportado víctimas", informó el ministerio bareiní del Interiorí en un comunicado.

PUBLICIDAD

Vídeos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron una gran columna de humo elevándose sobre una zona al sur de la capital, Manama.

Anteriormente, el departamento emitió alertas de amenaza aérea y pidió a los residentes del reino a mantenerse en lugares seguros.

Baréin ha destruido e interceptado en las últimas semanas varios drones y misiles iraníes que se dirigían contra objetivos y equipo militar estadounidense, unos ataques que han sido reivindicados por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El martes, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus drones de combate ejecutaron una "operación de precisión" contra un sistema de radar de las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheij Isa, al sur de Manama, en el marco de una ofensiva en respuesta a presuntas incursiones de drones de EE.UU. en el espacio aéreo iraní.

PUBLICIDAD

Esta nueva serie de incidentes rompe casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no lo atacaba desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio. EFE