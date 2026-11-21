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Barranquilla (Colombia), 20 nov (EFE).- El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, afirmó este viernes en Barranquilla, que tiene jugadores con los que "iría a la guerra" para significar que la capacidad de la plantilla le ayudará a derrotar a un rival fuerte, como Atlético Mineiro, en la final de la Copa Sudamericana.

"Tengo jugadores con características para dominar el partido. Esperemos poder hacerlo. Enfrente hay un rival fuerte. El que tenga más carácter tendrá más chances de poder ganar", manifestó a un día de la final de la edición 25 de la Copa Sudamericana.

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"Los pequeños detalles son los que definen. Depende del grupo, del equipo, de los jugadores que tengas. Del carácter, de la personalidad. Demostramos que sabemos jugar ese tipo de partidos, esperemos que mañana (sábado) no sea la excepción. Tenemos jugadores para ir a la guerra", enfatizó durante una conferencia de prensa.

'El Vasco' Arruabarrena transmitió su confianza en el grupo y destacó la capacidad de sus dirigidos para afrontar un compromiso que puede devolver a Boca a la cima del fútbol internacional, después de una prolongada ausencia de títulos continentales.

El entrenador consideró que el control del juego será uno de los factores determinantes para establecer cuál de los dos equipos estará más cerca de conquistar el trofeo.

"El que tenga el control la mayor parte del partido es el que está más próximo a llevarse el título", insistió.

Recordó que Boca es una institución acostumbrada a competir por campeonatos y que esa exigencia forma parte de la responsabilidad que asumen tanto los jugadores como el cuerpo técnico.

"Estamos en un club que siempre necesita ganar títulos y queremos hacer nuestra historia", expresó Arruabarrena, quien afrontará con el conjunto xeneize una final internacional en la que buscará transformar las expectativas de sus aficionados en una nueva conquista.

El técnico también apeló a la experiencia de Boca en este tipo de compromisos para transmitir tranquilidad a sus futbolistas y a las centenas de seguidores que viajaron a Colombia para acompañar al equipo.

La presencia de una numerosa afición argentina en Barranquilla será uno de los elementos que rodearán el encuentro, en el que Boca buscará aprovechar el respaldo de sus seguidores para afrontar el desafío ante un Atlético Mineiro que también llega con aspiraciones de conquistar el título.

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En la misma rueda de prensa participó el capitán del conjunto argentino, Leandro Paredes, quien destacó que la personalidad y la concentración serán fundamentales para resolver un partido en el que los errores pueden resultar determinantes.

"El que tenga más personalidad y cometa menos errores tiene más posibilidades", señaló el centrocampista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.

Paredes también dedicó palabras de reconocimiento a los aficionados de Boca, que han acompañado al equipo hasta Colombia y que esperan celebrar un nuevo título internacional.

"Los hinchas son muy importantes porque dan todo por apoyarnos y seguirnos y a nosotros nos corresponde darles alegría", manifestó.

Boca llega a la definición con la ilusión de conquistar por tercera vez el título del torneo, que ganó en las ediciones de 2004 y 2005 mientras que Atlético Mineiro llega con la espina clavada por haber disputado y perdido la final del año pasado.

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