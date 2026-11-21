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Alice Campello atraviesa una etapa de felicidad y tranquilidad junto a Álvaro Morata después de superar la última crisis que puso a prueba su matrimonio. La empresaria ha reaparecido en Barcelona con motivo de la gala de los 40 Music Awards, donde ha hablado con los medios sobre cómo se encuentra actualmente y cómo está viviendo esta segunda oportunidad en su historia de amor con el futbolista: "Estoy muy bien, muy tranquila. Centrada mucho en mí, en mis hijos, en mi matrimonio. Trabajando mucho en nosotros y muy bien", ha confesado, dejando claro que ambos están poniendo de su parte para seguir fortaleciendo su relación.

Preguntada por la clave de su reconciliación, Alice no ha dudado en señalar el amor como el principal motivo para volver a apostar por su matrimonio: "Creo que la clave es el amor. Si no hay amor, es imposible. Así que creo muchísimo en el amor y creo que puede hacer cualquier cosa. Así que aquí estamos", ha asegurado. Además, considera que la crisis que atravesaron les ha permitido volver a elegirse y reforzar sus sentimientos: "Al final vuelves a elegirte. Y pudiendo elegir cualquier persona en el mundo, vuelves a elegir la misma, así que un motivo habrá", ha reflexionado.

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La italiana también ha querido dejar claro que sus cuatro hijos no son el único motivo por el que ha decidido dar una nueva oportunidad a su relación con Morata: "No me perdonaría en la vida estar con una persona solo por mis hijos", ha afirmado con rotundidad, antes de explicar que su decisión nace de los sentimientos que siguen existiendo entre ambos: "Lo que quiero que vean mis hijos es una familia feliz. Si yo no estuviera feliz, obviamente no lo hubiera hecho solo por el vínculo familiar. Lo hago y lo hacemos porque estamos muy enamorados el uno del otro", ha reconocido, mostrando así el buen momento personal que atraviesa la pareja.

Por último, Campello ha dedicado unas bonitas palabras al padre de sus hijos, dejando patente la admiración y el cariño que siente por él también en su faceta familiar: "Es el mejor papá que pudiera elegir para mis hijos. Siempre lo diré, es muy buena persona, muy dulce, me gusta mucho todo lo que les enseña, los valores que tiene, así que increíble", ha asegurado. Unas declaraciones con las que Alice demuestra que, después de los momentos complicados, ella y Álvaro Morata han decidido apostar de nuevo por su amor y por el proyecto de familia que han construido juntos.

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