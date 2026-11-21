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Irene Dalmases

Barcelona, 21 nov (EFE).- Cuando faltan un par de días para volver a pisar el escenario, el cantante melódico español Lorenzo Santamaría no esconde que se siente nervioso, pero también feliz, porque estar ante el público es lo mejor: "Allí se van todos los males, uno se olvida de todo, es algo mágico".

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En una entrevista con EFE, se pronuncia en estos términos antes de comenzar el lunes en Barcelona, una nueva gira, tras editar su nuevo álbum '80 Aniversario', el primero que graba en directo, a partir del concierto que ofreció en Palma (islas Baleares), el pasado 21 de febrero, justo cuando cumplió ochenta años.

Con temas en su haber como el popularísimo y romántico 'Para que no me olvides', Santamaría dice sentirse bien, aunque esté en lista de espera para operarse la rodilla izquierda, pero canta una hora a diario, tal como le aconsejó el foniatra. Desde hace más de tres decenios, se cuida, sin beber alcohol ni fumar y vigilando su alimentación.

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De hecho, si ha decidido volver a las giras, aunque de una manera mucho más tranquila que hace cincuenta años, es porque sus seguidores, en cierta manera, se lo demandaron en 2023 cuando grabó el álbum 'Para que no me olvides', con 23 canciones, y con el que que quería despedirse de España y Latinoamérica.

"Creo que la gente que viene a escucharme sabe perfectamente a lo que va. Y si cantas los temas que ellos recuerdan, hay una magia y es fácil interactuar con el público. Ellos también me dicen cosas y es fantástico, la verdad, lo mejor del mundo", constata.

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En este punto, confiesa que está preocupado por el día en que deba retirarse, aunque, de momento, disfruta con todas sus canciones, que el público "acepta, canta y aplaude".

En el concierto de este lunes, Santamaría interpretará algunos de los temas más conocidos de su larga trayectoria, que inició hace más de sesenta años, cuando formó su primera banda, Los chelines, con traje y corbata. Más tarde, lideró el grupo de rock Z-66, que se convirtió en el más destacado de la isla balear de Mallorca, donde él nació, con títulos como 'Noches de blanco satén'.

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De los años setenta son sus temas más conocidos, algunos de ellos incluidos en su nuevo álbum, como el ya citado 'Para que no me olvides', así como 'Por ese amor', 'Te quiero a ti', 'Piensa en mí' o 'Quise ser una estrella del Rock and roll'.

Sobre esta gira, espaciada en el tiempo, explica: "Quiero hacerlo sin agobios, tranquilamente, haciendo lo máximo posible para que la gente lo pase bien, porque, al final, de lo que se trata es de hacer feliz a la gente".

Abuelo de la niña "más bonita del mundo" desde hace apenas unos días, Santamaría, además de cantante, ha tocado otras teclas en su carrera artística porque, según reconoce, se "apunta a todo".

Rememora que, cuando llegó al número uno de las listas musicales por 'Para que no me olvides' (1976), lo llamó una productora de cine para hacer una película, y esto lo dejó "alucinado" porque nunca estudió arte dramático.

Protagonizó 'Viva o muera don Juan Tenorio', de Tomás Aznar, con Ángela Molina, Massiel y Paquita Rico, y más adelante intervino en otros siete u ocho filmes como 'Barrios Altos', dirigido por José Luis García Berlanga, con Victoria Abril; y también estuvo en 'Crónica sentimental en rojo', con José Luís López Vázquez.

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Presentó programas de televisión, participó en un musical y rodó un anuncio de la marca de cava Freixenet con Margot Hemingway, Sydney Rome y Barbara Rey.

Ahora, subraya, vive al día. "Llega un momento en el que dices '¿para qué voy a hacer planes?', pero si me encuentro bien, no digo que no pueda hacer otro disco", concluye. EFE

(foto) (vídeo)