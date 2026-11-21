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Deir al Balah (Gaza), 21 nov (EFE).- Decenas de hombres se reunieron este sábado en el Hospital Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah (centro de Gaza), para celebrar el funeral de cuatro fallecidos el viernes en el ataque de un dron israelí en el vecino campamento de refugiados de Bureij, en una jornada que se saldó con seis víctimas mortales en toda la Franja.

El bombardeo se produjo hacia las 18.30 hora local (16.30 GMT), cuando un dron israelí atacó a varias personas en la calle en el campamento de refugiado de Bureij, matando a cuatro.

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A ellos se suman otros dos fallecidos también en el centro de Gaza en otros ataques: un hombre de 29 años y un segundo muerto sin identificar.

El viernes por la tarde, el Ejército de Israel aseguró haber atacado a varios presuntos miembros del grupo islamista Hamás "que estaban reunidos para preparar ataques terroristas contra civiles israelíes y las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) en el centro de Gaza".

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"Entre los terroristas atacados había terroristas de Nujba y terroristas que se infiltraron ne territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre de 2023", recoge el comunicado publicado por el Ejército.

En las últimas 48 horas, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 9 fallecidos por ataques de Israel en el enclave y 55 heridos.

En total, son más de 1.670 durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, y al menos 74.730 desde que Israel lanzó su ofensiva contra el enclave el 7 de octubre de 2023, en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día.

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Sanidad detalló en un comunicado este sábado que añadió 12 víctimas mortales a su registro total, después de que un comité certificara la defunción de personas cuya desaparición y muerte había sido denunciada por sus familias con anterioridad.

El proceso se aplica a aquellos fallecidos que no fueron registrados por el ministerio previamente al no haber llegado sus cadáveres a los hospitales de la Franja.EFE

(foto)(vídeo)