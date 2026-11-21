Guardar

Nairobi, 21 nov (EFE).- Al menos siete hipopótamos fueron hallados muertos en el Lago Naivasha de Kenia (centro), confirmaron a EFE este sábado las autoridades, al atribuir seis de las muertes a la ingestión de redes de pescar sintéticas y tallos de maíz que fermentan fácilmente, mientras uno falleció por su avanzada edad.

Según confirmó a EFE Duncan Juma, el portavoz del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, en inglés), los hipopótamos fueron encontrados entre los pasados 28 de octubre y 19 de noviembre, dentro del agua o en sus orillas, y pertenecían a una "familia extendida" que habita el ecosistema de Naivasha.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el KWS indicó que la autopsia realizada a una hembra "subadulta" reveló "una masa compacta de redes de pesca sintéticas desechadas, lo cual provocó una completa obstrucción física en la unión entre el estómago y el intestino delgado".

Así, "la causa preliminar de la muerte fue un fallo cardiopulmonar, choque hipovolémico y endotexemia", añadió.

En el caso de otros cinco animales la causa fue, en cambio, la ingestión de tallos de maíz, precisó Juma, mientras los equipos veterinarios confirmaron que el último ejemplar falleció por su avanzada edad.

Según el comunicado, la autopsia reveló en otra hembra "adulta (...) una distensión gaseosa masiva en el estómago multicameral del animal", lo que "desplazó el diafragma hacia adelante, invadiendo la cavidad torácica y comprimiendo gravemente los pulmones e impidiendo una respiración normal".

PUBLICIDAD

En el contenido estomacal, los veterinarios encontraron restos de tallos de maíz que podrían haber contribuido a "una sobrecarga alimentaria y una fermentación extensiva", derivando en la acumulación de cases, la dificultad respiratoria y, finalmente, un fallo cardiopulmonar.

"Hemos enviado sobre el terreno a nuestros guardias forestales y a nuestro equipo de relaciones con la comunidad para sensibilizar a los pescadores para que desechen sus redes de manera responsable", aseguró a EFE Juma, que no pudo concretar las edades y sexos de todos los animales fallecidos.

PUBLICIDAD

El portavoz precisó que el KWS también está en contacto con el Servicio de Pesca de Kenia (Kenya Fisheries Service) y otras agencias estatales implicadas, para que "evalúen el tipo de redes que utilizan los pescadores y para concienciarlos sobre los métodos de desecho".

"El KWS hace un llamamiento a los pescadores, a las comunidades locales, las unidades de gestión de playas y otras partes interesadas para que adopten prácticas responsables" y eviten "la exposición de la fauna silvestre a alimentos inadecuados", concluyó el organismo en el citado comunicado. EFE

PUBLICIDAD