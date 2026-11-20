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Caracas, 20 nov (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este viernes la posición histórica del país sobre la defensa del territorio Esequibo, que se disputa con su vecina Guyana, luego de que EE.UU. señalara que sigue respetando el laudo arbitral de 1899 que fijó una frontera terrestre entre ambos países, un fallo que Caracas considera "fraudulento".

"Venezuela reafirma su postura histórica de rechazo al fraudulento laudo arbitral de 1899 así como el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de ninguna decisión relacionada que emane de este órgano", dijo Rodríguez en un comunicado en sus redes sociales.

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Su pronunciamiento se da luego de que ayer el Gobierno estadounidense asegurara que sigue respetando el laudo de 1899, a raíz de la publicación de una información que asegura que un funcionario de Estados Unidos planteó a Georgetown la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Caracas.

"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", dijo el Departamento de Estado en un comunicado remitido a EFE.

Rodríguez remarcó hoy que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que sienta la bases para unas negociaciones, es el instrumento para resolver la controversia y volvió a exhortar a Guyana a conversar.

La mandataria dijo que "ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes".

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados -rico en minerales y yacimientos-, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica.

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Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra.

Guyana presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del laudo de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962.

Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal. EFE