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La Paz, 20 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia sostuvo este viernes que proyecta impulsar en 2027 la inversión privada, la producción y la generación de empleo, tras los "avances" logrados en el proceso de estabilización económica durante el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz.

La proyección es desarrollar una agenda basada en la "responsabilidad fiscal, la protección social, el financiamiento para el desarrollo, la seguridad jurídica y el impulso a la inversión", explicó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con motivo del informe anual presentado por su titular, Christian Morales.

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La entidad recordó que el Presupuesto General del Estado 2027 (PGE) prevé reducir el déficit fiscal del 9,2 % previsto para este año al 6,7 % el próximo.

Según el ministerio, una de las prioridades será la "protección social", para la que está prevista una financiación de 14.000 millones de bolivianos (unos 1.201 millones de dólares) señalada también en el PGE.

Otra prioridad para 2027 es la aprobación del proyecto de Ley de Inversiones, que se encuentra en el Parlamento y que plantea "establecer mayor seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad para quienes buscan invertir, producir y generar empleo en Bolivia".

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El Gobierno de Paz también buscará avanzar en la llamada 'Agenda 50/50', para profundizar las autonomías departamentales y municipales mediante la distribución de recursos y responsabilidades que mejoren la gestión financiera de esas entidades territoriales, explicó la cartera.

El ministro Morales mencionó que "el principal desafío" del segundo año de gobierno será "logar que la estabilidad económica se traduzca progresivamente en beneficios concretos para la población".

Bolivia arrastra desde hace unos años una crisis económica que se manifestó con más fuerza desde 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el descenso de las reservas internacionales netas (RIN).

Morales destacó entre los principales logros del primer año de gestión de Paz los avances en la estabilización económica, la moderación de la inflación, el fortalecimiento de las RIN, la reducción del riesgo país y el acceso al financiamiento externo.

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El jefe de cartera destacó que la inflación interanual llegó al 7,08 % en octubre pasado, frente al 20,96 % registrado el año pasado.

Además, Morales señaló que las reservas internacionales líquidas pasaron de los 52 millones de dólares registrados cuando Paz llegó al Gobierno, el 8 de noviembre de 2025, a más de 1.100 millones de dólares, lo que muestra "una mejora significativa" en la disponibilidad de divisas ante la escasez de dólares que comenzó a principios de 2023.

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Por último, el ministro boliviano de Economía resaltó el fortalecimiento de las relaciones con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país firmó un acuerdo financiero por 1.900 millones de dólares, y mencionó que se gestionaron otros 10.000 millones ante otras entidades para obras de infraestructura y apoyo a la producción.

Para 2027, el Gobierno boliviano proyecta una contracción económica del -1,5 % y una inflación del 10,7 %.