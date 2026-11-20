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Almería (España), 20 nov (EFE).- Una grasa vegetal elaborada a partir del aceite de las semillas de viborera redujo la acumulación de grasa en el hígado y frenó el aumento de peso en ratones alimentados con una dieta rica en grasas, sin que los animales ingirieran menos calorías.

Según informó este viernes la Universidad española de Almería (UAL), el hallazgo forma parte de dos estudios publicados en 2026 por un equipo en el que también participan la Universidad de Chile y la Universidad Finis Terrae. Los investigadores obtuvieron dos tipos de grasas a partir del mismo aceite mediante un proceso que emplea enzimas naturales y prescinde de disolventes orgánicos.

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Las semillas de viborera (Echium plantagineum) contienen ácidos grasos con potencial antiinflamatorio y cardioprotector que son poco habituales en la dieta, como indicó este viernes la UAL.

En forma de aceite convencional, estos compuestos tienden a oxidarse con rapidez y el organismo los aprovecha de manera limitada. El equipo modificó su estructura molecular para mejorar su estabilidad y facilitar su absorción.

En el primero de los estudios, publicado en Food & Function, los investigadores evaluaron una de las grasas, denominada 1,3-diacilglicerol, en un modelo de obesidad inducida por una dieta rica en grasas. Además de reducir la acumulación de grasa hepática y frenar el aumento de peso, su consumo mejoró los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre y redujo el estrés oxidativo y la inflamación.

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El segundo trabajo, publicado en Foods, se centró en la producción de lisofosfatidilcolina, una grasa que mostró una elevada resistencia a la oxidación. También actúa como emulsionante natural, una propiedad que, de acuerdo con la universidad, podría facilitar la absorción intestinal de sus ácidos grasos.

La UAL apunta a la posible incorporación de estas grasas a alimentos funcionales o suplementos, una aplicación que dependerá de futuros ensayos clínicos en humanos para evaluar su seguridad y determinar las dosis adecuadas. EFE

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