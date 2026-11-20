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París, 20 nov (EFE).- Los países europeos están dispuestos a aceptar la invitación del presidente ruso, Vladimir Putin, para mantener conversaciones en Moscú, siempre que tengan garantías de que participarán plenamente en las futuras negociaciones sobre Ucrania, afirmó este viernes la Presidencia francesa.

"Nuestra exigencia será que la apertura o formalización de este diálogo signifique claramente que los europeos tienen ahora, para los rusos, todo el lugar que les corresponde en las negociaciones y que participan activamente en la próxima ronda junto con Estados Unidos y Ucrania", subrayaron fuentes del Elíseo.

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Insistieron en que los europeos no pueden quedar relegados a un papel secundario en las conversaciones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad del continente. "No puede haber paz en Europa sin los europeos", recalcaron las fuentes del Elíseo.

París considera que la participación europea debe incluir la elaboración de las propuestas y los documentos que servirán de base para las conversaciones.

En este sentido, las fuentes destacaron el trabajo de coordinación desarrollado entre estadounidenses, ucranianos y europeos durante las reuniones celebradas en Abu Dabi y Berlín, con el objetivo de presentar a Moscú una posición común.

En ese proceso participan Francia, Italia, Polonia, Estados Unidos, Ucrania, la OTAN y las instituciones europeas, a través de distintos grupos de trabajo encargados de preparar la próxima ronda negociadora, que podría celebrarse nuevamente en Abu Dabi, aunque todavía no hay una fecha definida.

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"No habrá una nueva ronda en Abu Dabi si no incluye a los europeos", ya que el Elíseo considera ya asumido que los países europeos deben tener un papel propio en las negociaciones, remarcaron las fuentes, que aseguraron que participan directamente en la elaboración de "todos los documentos de negociación".

La Presidencia francesa también subrayó la necesidad de preservar la unidad entre europeos, ucranianos y estadounidenses antes de avanzar en las negociaciones e insistieron en que esa cohesión debe comprobarse, dado que la experiencia demuestra que no siempre es tan sólida como cabría desear desde el regreso de Donald Trump al poder a comienzos de 2025.

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Estas precisiones llegan al día siguiente de una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada en Berlín entre los aliados de Kiev, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff.

"Después de nuestra conversación de ayer en Berlín, la impresión es que hoy los negociadores estadounidenses avanzan en la buena dirección", manifestaron las fuentes.

Uno de los principales asuntos abordados en Berlín fueron las garantías de seguridad para Ucrania.

"Si decimos que ofrecemos a Ucrania garantías del tipo del artículo 5 (como dijo Kushner), no hay que complicar las cosas: estamos diciendo que Ucrania entra en la OTAN", consideraron las fuentes del Elíseo.

Señalaron, por último, que Zelenski descarta que Ucrania ceda territorios, salvo si los ucranianos lo deciden a cambio de una garantía total de seguridad. EFE