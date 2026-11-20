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Neuilly-sur-Seine (Francia), 20 nov (EFE).- El cuadro 'The Book', el único retrato pintado para el que posó el cantante Michael Jackson (1958-2009), fue expuesto este viernes por primera vez en Europa en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, en la casa de subastas Aguttes, que el jueves venderá la pieza, valorada entre 300.000 y 500.000 euros.

"Lo que resulta muy atípico es que se trata de una obra en la que Michael Jackson, además de posar, participó activamente en su creación. Es prácticamente una obra suya junto a Brett Livingstone Strong", contó a EFE Arthur Perault, director del Departamento de Cultura Pop y Recuerdos de la casa de subastas Aguttes de París.

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"Hay fotos de Michael Jackson con Brett-Livingstone Strong en su taller y se ve que estaba muy entusiasmado y que participaba en la obra. Y por eso también hay símbolos de Michael Jackson. Al fin y al cabo, 'The Book' es el símbolo de la evasión de Michael Jackson", añadió.

El cuadro se hizo en diciembre de 1989, durante el apogeo de la carrera del llamado Rey del Pop, entre la publicación del disco 'Bad' (1987) y la de 'Dangerous' (1991).

Se trata de un óleo sobre lienzo y acrílico sobre un panel de masonita, en un marco decorado y con dos niveles, lo que añade profundidad a la pieza. El lienzo mide 76,2 centímetros de ancho por 101,6 de alto y el panel, 101,6 centímetros de ancho por 127 de alto.

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En la pieza se ve al artista estadounidense en el centro, con la mirada al frente y sentado de medio lado. Bajo sus manos hay un libro con una llave, que simboliza los cuadernos donde el cantante anotaba ideas, dibujos y canciones nuevas, un elemento que siempre le acompañó. Ese elemento es, de hecho, el que da nombre al cuadro.

Michael Jackson se encuentra en un interior, en un espacio con un suelo de damero ovalado que, junto con las cortinas de gasa que rodean la parte superior e izquierda del lienzo, da un aire fantasioso a la pieza.

En el horizonte aparece Peter Pan, el personaje de ficción favorito del artista, por su afán de preservar su esencia de niño durante toda su vida. De hecho, denominó Neverland (País de Nunca Jamás) al rancho en el que residió, en referencia a la isla ficticia creada por el escritor escocés J.M. Barrie (1860-1937).

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Brett-Livingstone Strong se inspiró en la pintura flamenca y en el Renacimiento, tanto en la técnica como en los símbolos, para confeccionar el lienzo, que el 26 de enero de 1990 fue adquirido por 2,1 millones de dólares por Hiromichi Saeki en un evento celebrado en Beverly Hills (Estados Unidos), al que asistió el propio cantante.

En 1992, la obra fue transferida a los empresarios y diseñadores de juguetes Marty Abrams y John Gentile para saldar una deuda.

La última vez que se expuso esta obra fue en 2009 en Harlem (Estados Unidos), apenas unos días después de la muerte del cantante, fallecido a los 50 años por una intoxicación aguda de propofol y benzodiacepinas, según determinó la investigación judicial. Su médico personal, Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario.

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La vida de Michael Jackson estuvo rodeada de polémica al ser acusado varias veces de abuso sexual infantil. En algunos casos el cantante indemnizó a los denunciantes antes de llegar a juicio y, en otros, fue absuelto de todos los cargos, sin ser nunca condenado por estos hechos. EFE

(foto) (vídeo)