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El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un descenso del 0,89%, hasta situarse en los 19.016 puntos, arrastrado por el mal cierre de ayer del mercado estadounidense, con el Dow Jones por debajo de los 50.000 enteros por primera vez desde el pasado mes de junio.

Al mismo tiempo, la sesión continúa marcada por los acontecimiento en Oriente Próximo, que, ante la falta de avances hacia un acuerdo de paz, mantiene el precio del petróleo por encima de los 90 dólares el barril.

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El Senado de Estados Unidos ha rechazado de nuevo una resolución de poderes de guerra que habría restringido las operaciones militares lanzadas por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el marco de la guerra de Irán, en una votación que se ha saldado con 48 votos a favor y 51 en contra.

En paralelo, el portaaeronaves estadounidense 'USS George Washington' ha abandonado en los últimos días la región de Oriente Próximo, con lo que Estados Unidos (EEUU) ha reducido a dos el número de estos buques desplegados en la zona, que fue brevemente de tres con la reciente llegada del 'USS Theodore Roosevelt', en plenas tensiones con Irán.

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Además, la guerra en Irán desatada con la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha representado un gasto aproximado para la Administración Trump de unos 48.300 millones de dólares (más de 44.000 millones de euros), tal y como ha reconocido el jefe de gabinete de la oficina de presupuesto del Departamento de Defensa estadounidense, Arthur Miller.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en 90,7 dólares en la media sesión de las Bolsas europeas, un 1,3% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- caía un 1,19% , hasta los 82 'billetes verdes'.

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En el plano empresarial, la noche de ayer estuvo marcada por el estreno histórico de la firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, que concluyó su primera jornada como empresa cotizada con una revalorización de sus acciones del 17,07%.

La firma despidió así su estreno en el Nasdaq con un precio de 97,17 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 1,27 billones de dólares (1,16 billones de euros) o de 1,75 billones de dólares (1,6 billones de euros) sobre una base completamente diluida.

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En el mercado de renta variable nacional, gran parte de los valores del Ibex 35, incluido todo el sector bancario, cotizaba a las 12.00 horas en negativo, con ArcelorMittal (-3,36%) liderando los descensos (-2,61%), seguida de Acerinox (-3,03%), ACS (-2,71%), Merlin (-2,47%) e Indra (-2,02%). Por el contrario, Redeia (+2,01%) encabezaba las subidas, por delante de Aena (+1,66%), Enagas (+0,8%), Logista (+0,71%) y Puig (+0,46%).

El resto de los principales mercados europeos también se posicionaban en la media sesión de la última jornada de la semana en negativo. Francfort se dejaba un 1,26%, mientras que Milán cedía un 1,28%, París caía un 0,89% y Londres perdía casi un 0,3%.

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En cuanto a Asia, el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio y el selectivo Kospi de la Bolsa de Seúl han cerrado el viernes con sendas caídas superiores al 5%, arrastrados por las bajadas de los valores tecnológicos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se moderaba al 3,913%, mientras que el euro, en su cruce frente al dólar, subía ligeramente, hasta intercambiarse a 1,0961 'billetes verdes' por cada euro.

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