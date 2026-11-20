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Berlín, 20 nov (EFE).- Miles de jóvenes se manifestaron este viernes en varias ciudades de Alemania con ocasión de la huelga estudiantil convocada a nivel europeo para protestar contra la política gubernamental de rearme y contra la falta de inversiones en educación, entre otros temas.

En Berlín, la policía informó de que la marcha había llegado de forma pacífica a su punto final, con hasta 4.500 participantes en su momento culminante, aunque los organizadores hablaron de hasta 15.000 manifestantes.

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En los vídeos publicados por la plataforma 'Gen Z regelt' (la Generación Z lo arregla), que había convocado las protestas, una serie de manifestantes piden "paz en vez de servicio militar" y expresan su rechazo a los recortes en gasto social.

Según la cadena de radiotelevisión pública de Berlín y Brandeburgo, la RBB, en la manifestación de la capital germana participaron numerosos colectivos de izquierda y comunistas, así como grupos propalestinos.

Para la noche, la plataforma 'Gen Z regelt' también llamó a una concentración en el distrito berlinés de Kreuzbeg bajo el lema "Merz debe marcharse", en alusión al canciller alemán.

En la ciudad occidental de Fráncfort, donde los saqueos que se produjeron al término de una manifestación juvenil hace tres semanas habían llevado a las autoridades a extremar las medidas de seguridad y algunos comerciantes del centro habían blindado sus escaparates, se concentraron unas pocas personas.

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Según el semanario Der Spiegel, unos pocos cientos se dieron cita en respuesta a la convocatoria, en parte debido a la intensa lluvia.

En Colonia, las imágenes difundidas en redes sociales apuntan a que se produjeron forcejeos entre policía y manifestantes y las fuerzas del orden informaron de que habían identificado a varios participantes por hacer un uso indebido de objetos pirotécnicos o por ir enmascarados.EFE

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