20/11/2026 Recurso del programa Uber Kids POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBER

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Uber ha iniciado las pruebas en Estados Unidos de un servicio de viajes para llevar a preadolescentes a partir de los 10 años sin compañía de sus padres, con una remuneración adicional para los conductores.

El programa Uber Kids se ha empezado a probar como piloto de manera discreta en tres ciudades estadounidenses (Austin, Nashville y Madison) con el objetivo de comprobar si hay mercado para el traslado de menores de entre 10 y 12 años que no viajan acompañados de un adulto, como informan en TechCrunch.

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Se basa en programa que la compañía ya lanzó hace tres años para adolescentes --en 2024 en España--, que permite a los menores de entre 13 y 17 años solicitar un viaje que incluye funciones adicionales de seguridad, que los padres o tutores pueden supervisar en tiempo real desde la aplicación.

En el caso de Uber Kids, son los padres o tutores quienes deben solicitar el viaje para el menor y estar presentes en el punto de recogida. El traslado deberá ser aceptado por un conductor elegible para participar en el programa, que recibirá una remuneración adicional por este tipo de traslados.

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Los viajes de preadolescentes también cuentan con medidas de seguridad más estrictas, que deben conocer y aceptar tanto padres y tutores como conductores, según se explica en la web del programa. En concreto, los viajes se verifican mediante PIN y las grabaciones de audio y de vídeo deben estar siempre habilitadas para que puedan comprobarse en tiempo real.

Según la compañía, estos registros se almacenan de manera encriptada y solo se envían a Uber en caso de que se denuncien incidentes de seguridad.