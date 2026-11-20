Guardar

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha rechazado este jueves la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea por considerarlo "un enorme error y una falta de humanidad", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido valorar su utilidad. Así lo han expresado durante el 'Cara a cara' celebrado entre ambos en la Academia de la Televisión.

"Más allá de luchar contra la migración irregular, veo la migración como una gran oportunidad para nuestro país. Ustedes estigmatizan la migración. Usted ha dicho que poco menos que soy un paria en la Unión Europea. No, yo lo que digo es que es un enorme error y una falta de humanidad el crear centros de deportación fuera de nuestro continente", ha asegurado Sánchez.

PUBLICIDAD

Por su parte, Feijóo, en respuesta al rechazo de Sánchez a los centros de deportación fuera de la UE, ha pedido valorar su utilidad. "Deje usted experimentar, deje usted valorar si esos centros son útiles", ha indicado dirigiéndose al socialista.

Sánchez ha acusado al PP de "estigmatizar la migración" y ha planteado el debate entre defender "sociedades abiertas y prósperas" o las "sociedades cerradas, decadentes y pobres" que ha atribuido a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal.

Asimismo, ha argumentado que su Ejecutivo ha reducido la inmigración irregular un 21% desde 2018 y que las llegadas se sitúan un 39% por debajo del pico de 2024, pese al repunte en Canarias. En este punto, ha defendido la aportación de los trabajadores migrantes en España en sectores como la construcción o los cuidados.

PUBLICIDAD

"UN CHOLLO PARA LAS MAFIAS"

Por su parte, Feijóo ha sostenido que Sánchez es "un chollo para las mafias" y también que ha generado un "efecto llamada" con regularización "sin límites". "Usted es un problema para Europa en materia de inmigración", ha afirmado, al mismo tiempo que le ha recriminado haber rechazado la ayuda ofrecida por la Comisión Europea, incluido el despliegue de la agencia Frontex.

PUBLICIDAD

Según los datos expuestos por el dirigente 'popular', mientras la inmigración irregular ha caído un 30% en la UE este año, en España ha repuntado un 39%, convirtiéndose en la segunda preocupación de los españoles tras la vivienda, y ha cifrado en 400.000 las entradas irregulares desde 2018 -más otras 100.000 en Ceuta-, frente a las 95.000 de los siete años anteriores, citando también el caso de El Hierro, con 9.000 llegadas para un censo de 12.000 habitantes.

Como alternativa, el presidente del PP ha propuesto una inmigración "legal y ordenada" con contrato de trabajo, un "visado por puntos" que valore la formación y el idioma, el fin de las regularizaciones "masivas", la expulsión de quienes cometan delitos graves, el despliegue de Frontex y el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y al colectivo LGTBI.

PUBLICIDAD

Finalmente, ha avanzado que Ceuta, tras la entrada de miles de extranjeros de forma irregular en julio, será su "primera carpeta" en el Consejo de Ministros.