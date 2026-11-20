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El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Ferrari) ha asegurado este viernes que no tiene prisa por abordar su posible extensión de contrato con la escudería italiana y ha reconocido que "ni siquiera" ha pensado en ello, ya que este tipo de negociaciones suelen producirse en el último año de vinculación, que en su caso será en 2027.

"No, ni siquiera lo he pensado. Estoy en mitad de mi contrato y eso suele ocurrir en algún momento del último año. No sé cuándo empezaremos esas conversaciones, pero no hay necesidad de hablar ni de pensar en ello ahora", ha expresado el heptacampeón mundial en declaraciones a la prensa previas al Gran Premio de Las Vegas.

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El británico, de 41 años, ha reiterado en varias ocasiones su deseo de continuar en la parrilla hasta 2030, temporada en la que cumpliría 45 años y en la que está previsto el regreso de la categoría reina a África con el Gran Premio de Ruanda, lo que supondría su vigesimotercera campaña en el 'Gran Circo'.

Centrado en el presente, Hamilton disputará este fin de semana en el trazado estadounidense su carrera número 401, la primera de las últimas tres citas del calendario de 2026. El piloto de Ferrari marcha cuarto en el Mundial con 261 puntos y una victoria -la primera con el equipo de Maranello, lograda en Barcelona-, a 18 puntos del segundo clasificado, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

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En la pelea por el subcampeonato también figura su ex compañero de equipo George Russell (Mercedes), quien aspira a ser el mejor del resto después de que su actual compañero, el italiano Kimi Antonelli, ya se haya proclamado matemáticamente campeón del mundo.

"Siento que ya he aceptado esta temporada tal y como ha sido y, sinceramente, no creo que vaya a cambiar nada para mí el año que viene", ha analizado Russell, que aventaja en un punto a Hamilton en la general, pero se encuentra a 128 del líder Antonelli tras un curso en el que sus opciones al título se desvanecieron.

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El piloto inglés ha descartado sentir "más o menos presión" por este desenlace. "Mis dificultades este año han sido mi rendimiento, la suerte, la falta de inercia y tropezar con cada obstáculo; todo eso contribuye a no conseguir el resultado final. Es fácil darle demasiadas vueltas, pero sé lo que puedo lograr. La velocidad no ha desaparecido y tengo plena confianza en mí mismo", ha señalado.

En el plano deportivo, Russell ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres del jueves en Las Vegas, una jornada marcada por la lluvia en la que Hamilton ha finalizado sexto. La primera sesión terminó sin registros cronometrados, ya que, cuando dejó de llover, 17 de los 22 pilotos de la parrilla completaron únicamente una vuelta de reconocimiento antes de regresar a sus respectivos 'boxes'.

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La tregua meteorológica a medida que avanzaba la noche permitió disputar una segunda tanda con mayor normalidad, aunque todavía con el asfalto húmedo, evitando así que la dirección de carrera cancelara la actividad en pista.